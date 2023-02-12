Bakan Özer: 10 ilde eğitime 1 Mart'a kadar ara verildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem sonrası eğitim öğretim süreçlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Özer, depremden etkilenen 10 ilde 1 Mart'a kadar eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.

ÖZEL OKULLARIN KAPASİTESİ YÜZDE 10'A ÇIKTI

Öte yandan özel okulların depremzede öğrenciler için kapasitesinin arttırıldığı açıklandı. Bakan Özer, "Özel eğitim kurumlarımızla gerekli görüşmeler yaptık. Bugünden itibaren yüzde 3'lük kapasiteyi yüzde 10'a çıkarıyoruz ve yüzde 7'lik kapasiteyi 10 ilden gelen öğrencilerimiz için kullanacağız." dedi.

"BİR DAHA UZATMA OLMAYACAK"

Bakan Özer'in açıklamaları:

20 Şubat tarihi itibarıyla 71 ilde eğitim öğretim başlayacak. Bir daha uzatma olmayacak.

10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 10 ilde ikili eğitime geçilecek.

10 ilde ikinci dönem devam şartı aramıyoruz.

Özel öğretim kurumları kapasitelerinin yüzde 3'ü kadar şehit ve gazi yakınlarına tam burslu olarak öğrencileri yararlandırma imkanına sahipler.

Yüzde 3'lük kapasiteyi yüzde 10'a çıkartıyoruz. Bu yüzde 7'yi sadece 10 ilden gelen öğrenciler için kullanacağız.