Bakan Özer: 10 ilde eğitime 1 Mart'a kadar ara verildi

Kahramanmaraş Depremi
Gaziantep'te yıkılan sitenin müteahhidi Mehmet Ertan Akay tutuklandı
Gaziantep'te yıkılan sitenin müteahhidi Mehmet Ertan Akay tutuklandı
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Sponsorlu İçerik
Bakan Bozdağ: Deprem bölgesinde davalar 2 ay süreyle ertelenecek
Bakan Bozdağ: Deprem bölgesinde davalar 2 ay süreyle ertelenecek
Sağlık Bakanlığı bulaşıcı hastalıkları önlemek için uyarılarda bulundu
Sağlık Bakanlığı bulaşıcı hastalıkları önlemek için uyarılarda bulundu
5 yakınını kaybeden anneden 'enkazdan çıkarılan kızımı bulamıyorum' iddiası
5 yakınını kaybeden anneden 'enkazdan çıkarılan kızımı bulamıyorum' iddiası
142 saat sonra kurtulan Meltem öğretmenin ilk isteği çay oldu
142 saat sonra kurtulan Meltem öğretmenin ilk isteği çay oldu
Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi kaçarken yakalandı
Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi kaçarken yakalandı
TOKİ'nin deprem bölgesindeki 134 bin konutu zarar görmedi
TOKİ'nin deprem bölgesindeki 134 bin konutu zarar görmedi
Depremlerle ilgili yalan haberler yayımlandı
Depremlerle ilgili yalan haberler yayımlandı
Özel okullar, depremzede öğrencilere 404 okulda kontenjan açtı
Özel okullar, depremzede öğrencilere 404 okulda kontenjan açtı
150. saatte dört mucize kurtuluş
150. saatte dört mucize kurtuluş
Deprem anının yeni görüntüleri: Ölümü göze alıp, bebekleri yalnız bırakmadılar
Deprem anının yeni görüntüleri: Ölümü göze alıp, bebekleri yalnız bırakmadılar
Provokasyon timleri sahada! Halkı devlete karşı tahrik ediyorlar
Provokasyon timleri sahada! Halkı devlete karşı tahrik ediyorlar
Bakanlıktan başsavcılıklara yazı: Çürük bina yapanlar kaçmasın
Bakanlıktan başsavcılıklara yazı: Çürük bina yapanlar kaçmasın
'Hatay'da çeşitli evraklar yok ediliyor' iddialarına cevap
'Hatay'da çeşitli evraklar yok ediliyor' iddialarına cevap
Depremlerde can kaybı 24 bin 617'ye yükseldi
Depremlerde can kaybı 24 bin 617'ye yükseldi
'Yağma' soruşturması: 48 kişi tutuklandı
'Yağma' soruşturması: 48 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 22 bini aştı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 22 bini aştı
YÖK'ten uzaktan öğretim sürecine ilişkin açıklama
YÖK'ten uzaktan öğretim sürecine ilişkin açıklama
Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı
Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı
Deprem bölgesindeki evlere elektrik verilecek mi?
Deprem bölgesindeki evlere elektrik verilecek mi?
Deprem bölgesinde işsizlik ve yarım çalışma ödeneği 15 Şubat'ta ödenecek
Deprem bölgesinde işsizlik ve yarım çalışma ödeneği 15 Şubat'ta ödenecek
Erdoğan açıkladı: Üniversitelere uzaktan eğitim
Erdoğan açıkladı: Üniversitelere uzaktan eğitim
Baba-kız depremin 132. saatinde enkazdan kurtarıldı
Baba-kız depremin 132. saatinde enkazdan kurtarıldı
16 yaşındaki çocuk depremden 119 saat sonra kurtarıldı
16 yaşındaki çocuk depremden 119 saat sonra kurtarıldı
Yükümlü askerlerin mart ve nisan celpleri, mayısa ertelendi
Yükümlü askerlerin mart ve nisan celpleri, mayısa ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplam can kaybı 21 bin 43'e ulaşmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplam can kaybı 21 bin 43'e ulaşmıştır
Hatay'da depremin 128. saatinde 13 yaşındaki çocuk, enkazdan sağ çıkarıldı
Hatay'da depremin 128. saatinde 13 yaşındaki çocuk, enkazdan sağ çıkarıldı
Deprem Suçları Soruşturma Büroları kuruluyor
Deprem Suçları Soruşturma Büroları kuruluyor
Ermenistan sınır kapısı 35 yıl sonra açıldı
Ermenistan sınır kapısı 35 yıl sonra açıldı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Bakan Özer: 10 ilde eğitime 1 Mart'a kadar ara verildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer depremin etkilediği illerde eğitim sürecine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. 20 Şubat'ta 71 ilde okulların açılacağını duyuran Özer, deprem bölgesindeki 10 ilde ise 1 Mart'a kadar eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. Öte yandan Bakan Özer, özel okulların yüzde 3'lük burslu öğrenci kapasitesini yüzde 10'a çıkarttıklarını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Şubat 2023 14:08, Son Güncelleme : 12 Şubat 2023 15:30
Yazdır
[X] Videoyu Kapat
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem sonrası eğitim öğretim süreçlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Özer, depremden etkilenen 10 ilde 1 Mart'a kadar eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.

ÖZEL OKULLARIN KAPASİTESİ YÜZDE 10'A ÇIKTI

Öte yandan özel okulların depremzede öğrenciler için kapasitesinin arttırıldığı açıklandı. Bakan Özer, "Özel eğitim kurumlarımızla gerekli görüşmeler yaptık. Bugünden itibaren yüzde 3'lük kapasiteyi yüzde 10'a çıkarıyoruz ve yüzde 7'lik kapasiteyi 10 ilden gelen öğrencilerimiz için kullanacağız." dedi.

"BİR DAHA UZATMA OLMAYACAK"

Bakan Özer'in açıklamaları:

20 Şubat tarihi itibarıyla 71 ilde eğitim öğretim başlayacak. Bir daha uzatma olmayacak.

10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 10 ilde ikili eğitime geçilecek.

10 ilde ikinci dönem devam şartı aramıyoruz.

Özel öğretim kurumları kapasitelerinin yüzde 3'ü kadar şehit ve gazi yakınlarına tam burslu olarak öğrencileri yararlandırma imkanına sahipler.

Yüzde 3'lük kapasiteyi yüzde 10'a çıkartıyoruz. Bu yüzde 7'yi sadece 10 ilden gelen öğrenciler için kullanacağız.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Özel okullar, depremzede öğrencilere 404 okulda kontenjan açtı
Özel okullar, depremzede öğrencilere 404 okulda kontenjan açtı
Meslek lisesi deprem bölgesine gönderilmek üzere soba üretiyor
Meslek lisesi deprem bölgesine gönderilmek üzere soba üretiyor
Okulların hizmet puanları ve alanları değişti
Okulların hizmet puanları ve alanları değişti
YÖK'ten uzaktan öğretim sürecine ilişkin açıklama
YÖK'ten uzaktan öğretim sürecine ilişkin açıklama
AÖF kayıtları ertelendi mi?
AÖF kayıtları ertelendi mi?
Üniversiteler yaz dönemine kadar tatil edildi, online eğitimle devam edilecek
Üniversiteler yaz dönemine kadar tatil edildi, online eğitimle devam edilecek

Bu Habere Tepkiniz

Bakan Özer: 10 ilde eğitime 1 Mart'a kadar ara verildi

Bakan Özer: 10 ilde eğitime 1 Mart'a kadar ara verildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer depremin etkilediği illerde eğitim sürecine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. 20 Şubat'ta 71 ilde okulların açılacağını duyuran Özer, deprem bölgesindeki 10 ilde ise 1 Mart'a kadar eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. Öte yandan Bakan Özer, özel okulların yüzde 3'lük burslu öğrenci kapasitesini yüzde 10'a çıkarttıklarını açıkladı.
Okulların hizmet puanları ve alanları değişti

Okulların hizmet puanları ve alanları değişti

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenler açısından çok önemli olan görev yapılan veya yapılacak olan okulların hizmet alanını ve hizmet puanlarını güncelledi.
Türkiye için iyilik vakti

Türkiye için iyilik vakti

https://bagis.tdv.org/afet/deprem-25?utm_source=memurlarnet&utm_medium=banner&utm_campaign=deprem-06-02-23
HİTAP'ta çıkan 'Değerlendirilmedi' ibaresi hak kaybı getirir mi?

HİTAP'ta çıkan 'Değerlendirilmedi' ibaresi hak kaybı getirir mi?

HİTAP'ta çıkan 'Değerlendirilmedi' ibaresi hak kaybı getirir mi?
Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=pazarcik-depremi-bagisi&utm_term=subat2023
Üniversiteler yaz dönemine kadar tatil edildi, online eğitimle devam edilecek

Üniversiteler yaz dönemine kadar tatil edildi, online eğitimle devam edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yaz tatiline kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz, üniversiteler yaz döneminde uzaktan eğitime geçecek" dedi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
OHAL dönemi yargı işlemleri için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıktı

OHAL dönemi yargı işlemleri için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıktı

OHAL dönemi yargı işlemleri için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıktı
Raporu geçersiz sayılan memur ne zaman göreve başlamalı?

Raporu geçersiz sayılan memur ne zaman göreve başlamalı?

Danıştay 12 Dairesi, X Belediyesinde görev yapan davacının, müstafi sayılarak devlet memurluğu görevinin sona erdirilmesine ilişkin X Belediye Başkanlığının işlemini hukuka uygun bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.
10 Yaş altı çocuğu olan kadın memurlara idari izin

10 Yaş altı çocuğu olan kadın memurlara idari izin

Cumhurbaşkanlığı 10 yaş altı çocuğu olan kadın memurların 20 Şubat'a kadar idari izinli sayılmalarını istedi
Bu yıl YKS ve LGS'ye girecek öğrenciler 2. dönem konularından muaf tutulacak

Bu yıl YKS ve LGS'ye girecek öğrenciler 2. dönem konularından muaf tutulacak

Tüm Türkiye'de bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz II. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın II. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır.
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 31 Mart 2023.
Kurtarıldığında kitaplarını soran lise öğrencisi enkazdaki bekleyişini kaydetmiş

Kurtarıldığında kitaplarını soran lise öğrencisi enkazdaki bekleyişini kaydetmiş

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesindeki 5 katlı apartmanın enkazından 63 saat sonra çıkarılan lise öğrencisi Gürkan Öztürk'ün yığınların arasında beklediği anlar, çektiği görüntülerde yer aldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 2 Mart 2023.
Haftanın fırsat ürünleri (06-12)

Haftanın fırsat ürünleri (06-12)

6 Şubat 2023 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.