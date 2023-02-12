Bakan Özer: 10 ilde eğitime 1 Mart'a kadar ara verildi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer depremin etkilediği illerde eğitim sürecine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. 20 Şubat'ta 71 ilde okulların açılacağını duyuran Özer, deprem bölgesindeki 10 ilde ise 1 Mart'a kadar eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. Öte yandan Bakan Özer, özel okulların yüzde 3'lük burslu öğrenci kapasitesini yüzde 10'a çıkarttıklarını açıkladı.
Özer, depremden etkilenen 10 ilde 1 Mart'a kadar eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.
ÖZEL OKULLARIN KAPASİTESİ YÜZDE 10'A ÇIKTI
Öte yandan özel okulların depremzede öğrenciler için kapasitesinin arttırıldığı açıklandı. Bakan Özer, "Özel eğitim kurumlarımızla gerekli görüşmeler yaptık. Bugünden itibaren yüzde 3'lük kapasiteyi yüzde 10'a çıkarıyoruz ve yüzde 7'lik kapasiteyi 10 ilden gelen öğrencilerimiz için kullanacağız." dedi.
"BİR DAHA UZATMA OLMAYACAK"
Bakan Özer'in açıklamaları:
20 Şubat tarihi itibarıyla 71 ilde eğitim öğretim başlayacak. Bir daha uzatma olmayacak.
10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 10 ilde ikili eğitime geçilecek.
10 ilde ikinci dönem devam şartı aramıyoruz.
Özel öğretim kurumları kapasitelerinin yüzde 3'ü kadar şehit ve gazi yakınlarına tam burslu olarak öğrencileri yararlandırma imkanına sahipler.
Yüzde 3'lük kapasiteyi yüzde 10'a çıkartıyoruz. Bu yüzde 7'yi sadece 10 ilden gelen öğrenciler için kullanacağız.
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71 ilimizdeki tüm okullarımızı 20 Şubat'ta açacağız.Mahmut Özer (@prof_mahmutozer) February 12, 2023
Deprem bölgesi 10 ilimizde ise ilçe ve okul temelli kararlar alarak eğitim öğretime 1 Mart tarihinden itibaren başlayacağız. pic.twitter.com/Z7u4aU1roo