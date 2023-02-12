Yunanistan Dışişleri Bakanı: İlişkilerimizin düzelmesi için bir depremi daha beklemeyelim

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Hatay'da deprem bölgelerini ziyaretinin ardından ortak basın açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanı Dendias, konuşmasına başlamadan önce Türk halkına taziyelerini iletmek istediğini söyledi. Dendias, Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunan kurtarma ekiplerinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Burada arama kurtarma faaliyetleri yürüten Yunan kurtarma ekiplerinden son derece memnunuz. Avrupa ekiplerinden gelen kurtarma ekiplerinin faaliyetlerinden dolayı memnunuz. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki Yunanistan hükümetinin Türk hükümetinin, halkının bu zor günleri aşmasıyla ilgili vermiş olduğu destek burada bitmeyecektir. Başbakan Miçotakis'ten aldığım talimat çerçevesinde biz Yunanistan olarak hem ikili düzeyde hem de Avrupa Birliği düzeyinde bu zor günlerin aşılması için elimizden gelen bütün çabayı göstermeye devam edeceğiz. İlişkilerimizin düzelmesi için bir depremi daha beklemeye gerek olmadığı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.