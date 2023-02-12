155. saatte zihinsel engelli genç enkazdan kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde, 23 yaşındaki zihinsel engelli Hüseyin Seferoğlu, enkazdan sağ çıkarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2023 15:39, Son Güncelleme : 12 Şubat 2023 15:40
Depremden etkilenen Antakya'da, arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.
Cebrail Mahallesi'ndeki bir apartmanın enkazında Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla depremin 155. saatinde zihinsel engelli olduğu belirtilen 23 yaşındaki Hüseyin Seferoğlu enkazdan kurtarıldı.
Sağlık personeline teslim edilen Seferoğlu, tedavi altına alındı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız