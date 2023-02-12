THY, deprem bölgesinde rezervasyon uygulamasına yeniden dönüyor

Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından depremzedeler için THY tarfaında oluşturulan uçuşlarda rezevasyon uygulamasına geri dönülüyor.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki havalimanlarından yapılan tahliye uçuşlarında ilk günlerde yaşanan sorunların hemen hemen giderildiğini belirtti.

"UÇUŞLARIMIZ YİNE ÜCRETSİZ OLACAK"

Adıyaman Havalimanı'ndaki tahliye görüntülerini de paylaşan Bolat, yığılmaların önüne geçmek için yeniden rezervasyon sistemine dönüş yapılacağını bildirdi.

Bolat, çok yakında rezervasyon sistemine geçmeyi planladıklarına dikkati çekerek, "Uçuşlarımız yine ücretsiz olacak ama herkes uçacağı saate göre havalimanına gelecek. Artık internet ve diğer sistemlerdeki altyapı sorunu çözüldü ve web, mobil uygulamalarımızı kullanarak bizimle uçmak isteyen deprem bölgesindeki vatandaşlarımız uçuşlar için rezervasyon yapabilecekler. Sistemlerimize ulaşım imkanı olmayan yerlerdeki yolcularımızın diğer şehirlerdeki akrabaları, komşuları veya arkadaşları da onlar adına rezervasyon yapabilirler." değerlendirmesinde bulundu.