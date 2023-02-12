128'inci saatin mucizesi hayata böyle gülümsedi
Hatay'da devam eden arama kurtarma çalışmalarında, 2 aylık bebek ekipler tarafından 128 saat sonra kurtarıldı. Türkiye'nin konuştuğu bebeğin keyifli anları görüntülendi. Doktor, yaptığı açıklamada, "Paşamızın keyfi yerinde. Tam 128 saat göçük altında kalmıştı. İnanılmaz, mucize gerçekten" dedi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan bir apartmanın enkazında devam eden arama çalışmalarında, ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını bir noktada yoğunlaştırdı.
Ekipler, çalışma sonucunda 2 aylık olduğu tahmin edilen bir bebeği, 128 saat sonra yıkıntıların altından kurtarmayı başardı.
Bebek, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bebeğin sağlık durumu hakkında doktorundan açıklama yapıldı.
"Paşamızın keyfi yerinde"
Doktor, yaptığı açıklamada, "Paşamızın keyfi yerinde. Tam 128 saat göçük altında kalmıştı. İnanılmaz, mucize gerçekten. Şimdi artık önemli olan bu çocuğa sahip çıkmak. Belki de büyüyünce çok iyi bir mühendis olup ilerde AFAD'ın başına geçecek. Neden olmasın?" dedi.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesabından "Adana Şehir Hastanesinde ve sağlık durumu gayet iyi" olduğunu açıkladı.
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Hatay'da enkaz altından 107. saatte kurtarılan, saatler süren açlığına rağmen hayatta kalan, tüm Türkiye'nin ekranlardan tanıyıp bağrına bastığı bebeğimiz Adana Şehir Hastanesinde ve sağlık durumu gayet iyi. pic.twitter.com/UotsJFwJAIDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 12, 2023