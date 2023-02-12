Depremin 158. saatinde bir mucize daha
Hatay'daki kurtarma operasyonunda enkaz altında kalan 63 yaşındaki Hafsa Dağcı, depremin 158. saatinde ekiplerin titiz çalışmaları sonucu kurtarıldı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 12 Şubat 2023 18:40, Son Güncelleme : 12 Şubat 2023 18:42
Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Hatay'da arama kurtarma çalışmaları depremin 7'nci gününde sürüyor.
Ekipler, bir haftadır enkaz altında kalan Hafsa Dağcı'yı sıkıştığı yerden yoğun ve titiz çalışmalar sonucu depremin 158. saatinde yıkıntılar arasından çıkarmayı başardı.
Sedyeyle ambulansa taşınan Dağcı, hastaneye kaldırıldı.
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158. saate bir mucize kurtuluş daha oldu.TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 12, 2023
Hatay'da 63 yaşındaki Hafsa Dağcı enkazdan kurtarıldı. pic.twitter.com/bJDTeaipoZ