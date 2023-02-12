Depremde can veren Şeyma'nın üç yıl önceki paylaşımı ağlattı: Hakkımızı arayın

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Şeyma Gökkaya, ara tatilde gittiği memleketi Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat'ta gelen depremler sonrası hayatını kaybetti.



Şeyma Gökkaya'nın üç yıl önce, 24 Ocak 2020 Elazığ ve 30 Ekim İzmir depremlerini kastederek attığı tweet, sosyal medyada gündem oldu.

Şeyma, 3 Kasım 2020 tarihli tweet'inde şu ifadeleri kullanmış:

"Bir deprem ülkesinde yaşayan ve deprem tehlikesi yüksek illerden Kahramanmaraş'ta yaşayan biri olarak bir gün burası da Elazığ'ın, İzmir'in kaderini yaşarsa benim için, ailem için veya herhangi biri için melek oldu diye iyileştirmeler yapmayın. Hakkımızı arayın."



İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi de Şeyma Gökkaya'nın ardından taziye mesajı yayımladı.