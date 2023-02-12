Kuruluş Osman'ın oyuncusu ve eşinden acı haber geldi
'Kuruluş Osman' adlı dizide rol alan oyuncu Çağdaş Çankaya ile müzisyen eşi Zilan Tigris, 6 Şubat günü meydana gelen büyük depremde Diyarbakır'daki evlerinin yıkılması sonucu enkaz altında kaldı. 7 gündür enkaz altında umutla bekleyen çiftten bugün acı haber geldi. Oyuncu ve eşi hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinin Ofis Semti'nde 9 katlı Sözel Apartmanı'nda yaşayan oyuncu Çağdaş Çankaya, Kuruluş Osman'da da rol almıştı. Müzisyen eşi Zilan Tigris'le birlikte 6 Şubat günü meydana gelen depremde göçük altında kalan çiftten bugüne kadar iyi haber bekleyen sevenleri bugün acı haberle yıkıldı. Çiftin cansız bedenleri enkazdan çıkarıldı.
CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
10 şehirde büyük yıkımlara yol açan deprem, on binlerce insanın ölümüne ve evsiz kalmasına neden oldu.
Bilançonun her geçen gün ağırlaştığı bölgeden gelen umut verici haberlerin yanında acı haberler de geliyor.
Bir dönem Kuruluş Osman'da da rol alan Çağdaş Çankaya ile müzisyen eşi Zilan Tigris Diyarbakır'daki depremde hayatını kaybetti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çankaya ve Tigris'in bulunduğu apartmandan ses geldiği için umutlar son ana kadar tükenmemişti.
Ancak bugün acı haber geldi. Soğuk hava nedeniyle daha fazla dayanamayan çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Ermeni asıllı Zilan Tigris farklı dillerde seslendirdiği şarkılarla adından söz ettiriyordu.
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Söz bitti...Arat Barış (@aratbaris_) February 11, 2023
Sevgili annemiz Zilan Tigris'i kaybettik.#ZilanTigris pic.twitter.com/eLtpYcBwMp