THY'nin Hatay Havalimanı'ndan uçuşları tekrar başladı

Türk Hava Yolları (THY), onarımı tamamlanan Hatay Havalimanı'ndan uçuşlarının yeniden başladığını duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay Havalimanı'ndan uçuşlarımız tekrar başlamıştır." ifadesini kullandı.

13 Şubat'tan itibaren yapılacak Hatay çıkışlı tahliye uçuşlarında da rezervasyon uygulaması olacağını belirten Üstün, şunları kaydetti:

"13-19 Şubat arasında yapılacak uçuşlarımız için güncel mobil uygulamamız veya web sitemiz üzerinden ücretsiz rezervasyon işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Tahliye sürecini kolaylaştırmak için havaalanlarına rezervasyon yaparak gelinmesi gerekmektedir. Rezervasyonu olan yolculara öncelik verilecek olup boş yer kalması durumunda rezervasyonsuz yolcularımız da kabul edilecektir."