Nobel ödüllü Yemenli aktivist Karman'ın vakfı, Türkiye'deki depremzedeler için 50 ev yaptıracak

Yemen Belqees televizyon kanalına açıklama yapan Karman, inşa edilecek evlerin Yemenlilerin Türkiye'deki kardeşleriyle dayanışmasının göstergesi olduğunu ifade etti.

Karman, söz konusu evlerin, AFAD aracılığıyla yaptırılacağını dile getirdi.

"Bu, zor zamanlarda ve hala Yemen'in yanında yer almayı sürdüren Türkiye'ye vefamızın bir ifadesidir." diyen Karman, dayanışmanın nişanesi olarak yapılacak evlere vakfın armasını yerleştirmek istediklerini kaydetti.