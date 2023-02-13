Özel timler yağmacı avında
Terör polisinin özel timleri hırsız ve yağmacılara karşı sokak devriyelerine başladı. Timler, yağma ve hırsızlık girişiminde bulunan zanlıları tek tek yakaladı
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı özel operasyon timleri 6 yağmacı ve hırsızı suçüstü yakaladı. Kentte hırsızlık ve yağma girişimlerinde bulunan 32 kişi tutuklandı. Yine Adana'da depremzedelere yardım götürüyoruz bahanesiyle uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 şüpheli yakalandı. 107 kilo 100 gram esrar taşıyan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hatay'da depremde hasar görmüş binalara girerek yağma ve hırsızlık yapanlara yönelik polisin çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda 5 olayda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ev ve işyerlerinden yağmacılık yapan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gaziantep'te depremzede vatandaşlardan Nedim A.'yı telefonla arayıp "yardım edeceğiz" bahanesiyle banka hesap bilgilerini alıp hesabını boşaltan, hatta üzerine kredi çeken 6 dolandırıcı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız