Malatya'da 'yıkılan bina' soruşturması: 40 gözaltı
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2023 16:33, Son Güncelleme : 13 Şubat 2023 16:34
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ile sitelerde tespit edilen yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma başlattı.
Yürütülen incelemeler doğrultusunda ilk etapta 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
Bu arada gözaltına alınanlar arasında müteahhit Muharrem Poyraz'ın da bulunduğu öğrenildi.