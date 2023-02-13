YouTube Türkiye'nin en büyük ortak yayını

Türkiye, (6Şubat) pazartesi günü yaşanan iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Bir yandan arama-kurtarma çalışmaları devam ederken diğer yandan yaralı vatandaşlar ile evlerini kaybedenlerin ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Elbette bunların gerçekleştirilebilmesi için çok büyük maddi destek gerekiyor.



6 Şubat günü yaşanan iki büyük depremin yaraları sarmak amacıyla YouTube platformunda Türkçe içerik üreten 30'u aşkın bilim, teknoloji, kültür sanat kanalları olarak bir araya gelip 100 saat süren kesintisiz bir canlı yayın yapıldı.

YouTube Türkiye tarihinin bir ilk olan canlı yayında toplamda ($614.063,00) 12 Milyon TL'lik bir yardım toplandı. Bu yayınlarda yapılan bağışlar tüm Google tarafından Turkish Philanthropy Funds aracılığıyla, kesintisiz ve şeffaf bir şekilde Ahbap, ACEV, TOG, İhtiyaç Haritası, TEGV gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarından oluşan bir şemsiye platform olan Afet Platformu'na gidecek.

Öte yandan dev şirketler, depremden sonra zaten harekete geçtiler. Binance, bölgede yaşayan tüm kullanıcılara 100 dolarlık yardım yapacağını açıkladı. Baykar AFAD'a 300 milyon TL'lik bir nakdi yardımda bulundu. Sigorta şirketi Allianz, 6 milyon euro (120 milyon lira) kaynak sağladı. Samsung Türkiye, deprem bölgesindeki ihtiyaçların giderilmesi için 3 milyon dolar bağışlama kararı aldı. Eksim Holding: 50 milyon TL'lik bir fon oluşturdu.

Kızılay, AFAD ve AHBAP ile işbirliği içinde çeşitli sanatçı, sporcu, dernek, kişi ve kurumların yürütüğü yardım kampanyalarının sonucu ile depremin ilk günü hükümet tarafından açıklanan yardım hesaplarına yapılan bağışlar açıklandıkça duyurulacak Tüm bunlar devam ederken dünyanın en popüler çevrimiçi video platformu YouTube'dan da dikkat çekici bir hamle geldi.

Nasıl bağış yapılır?

" Adım #1: Mamutlar 2027'de yaşama geri mi gelecek? veya 7 Adımda DEPREME HAZIR OLMAK isimli videolara ulaşın.

" Adım #2: "Şimdi bağış yapın" başlıklı bölümde "Bağış yap" butonuna tıklayın.

" Adım #3: Tutarı belirleyip, "Devam"a tıklayın.

" Adım #4: Kart bilgilerini girdikten sonra "Bağış Yap" seçeneğine tıklayın.



Yapılan bütün yayınlara hem Barış Özcan'ın YouTube kanalında Hemde Gelecek bilim YouTube kanallarından ulaşabilirsiniz

Zekeriya ELTİMUR