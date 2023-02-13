Kabine toplantısının ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, geçtiğimiz hafta yapılacak olan kabine toplantısı iptal edilmişti.

Vatandaşlar deprem bölgesinde alınacak kararlar için yeni kabine toplantısı tarihini merak ediyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?

KABİNE TOPLANTISI BU HAFTA VAR MI?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bakanlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesine gitmişti. Hükümetin aft bölgesinde incelemeleri sürmeye devam ediyor.

Buna göre; Yapılacak olan yeni kabine toplantısının bu hafta yine yapılması beklenmiyor.

MECLİS ÇALIŞMALARI ERTELENDİ

Kahramanmaraş depremlerinin ardından Meclis çalışmaları da alınan kararla birlikte ertelendi.

TBMM çalışmalarına 21 Şubat'tan itibaren devam edecek.