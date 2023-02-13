Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afet bölgesinde basın açıklaması yaptı. Vatandaşlara seslenen Soylu, Elinizde ne kadar malzeme varsa gönderin. Herkesin aşa ihtiyacı var. Biz sahadayız, ne olduğunu görüyoruz. Depolarımız malzeme bekliyor, açık ve net. Kuru gıda dahil, hijyen malzemeleri dahil, diğer gıda malzemeleri dahil her birine ihtiyaç var." dedi.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Gelen iş makinesinin koordinasyonu da beslenmenin koordinasyonu da ortak değerlendirir. Diyanet'in mobil aşı vardır ama Afet zamanı hepsi AFAD'ın yönetimi altındadır. AFAD böyle bir koordinasyonu gerçekleştirmektedir. Şu an 300 bin yakın çalışan var. Devlet ve sivil toplumla koordinasyonlu çalışıyoruz. AFAD nerede? AFAD kurtarmada.

40'ın üzerinde valimiz 150'nin üzerinde kaymakamımız, bakanlarımız herkes AFAD ile beraber üzerine düşeni yerine getirmesi gerekiyor. Kahramanmaraş'ta 4497 enkazda arama-kurtarma yaptık. 308 enkazda arama-kurtarma yapılmaktadır.



Elbistan'da 9 enkaz kaldı. Yarın arama-kurtarma bitecek.

"BEKLEYEN TIR'IMIZ YOK"

Kahramanmaraş'a 1113 TIR geldi. Bir afetin ölçeğine göre depolar dahil olmak üzere bütün afet bölgesi için gönderilen lojistik o bölgeye dağıtılır. Kıymetli vatandaşlar elinizde ne kadar malzeme varsa gönderin. Burada milyonlar var. Elbette bazı sıkıntılar söz konusu oldu. Bekleyen TIR'lar oldu ama şu an bekleyen TIR'ımız yok ve bizim depomuz malzeme bekliyor.

Tarihin en büyük afetiyle karşı karşıya kaldığımız herkesin kabulüdür. Kahramanmaraş'ta 4.497 enkazda arama kurtarma yapıldı. 308 enkazda arama kurtarma devam ediyor. Afşin'de arama kurtarma bitti, Elbistan'da 318 enkazdan 9 enkazda arama kurtarma devam ediyor. Göksun'da arama kurtarma bitti, bir tek binada arama kurtarma devam ediyor. Yarın oraya bir köpek daha gönderilecek ve cihaz gönderilecek.

"ELİNİZDE NE KADA MALZEME VARSA GÖNDERİN"

Kahramanmaraş'ta ulaşılamayan köy söz konusu değildir. Kuru gıda dahil, hijyen malzemeleri dahil, özellikle aşhanede kullanılacak gıda malzemelerinin hepsine ihtiyaç var. Elinizde ne kadar malzeme varsa gönderin.

240 bin 688 kişinin barınması konusunda bir koordinasyonu Kahramanmaraş ölçeğinde söylemek istiyorum. Kahramanmaraş'ta şu ana kadar 30 bin çadır kuruldu."