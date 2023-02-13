Özel okullar 'misafir öğrenci' kampanyası başlattı: Yüzde 100 burs var

misafirogrenci.org sitesinden ulaşılan kampanyada, pazar gecesi itibariyle 1302 okul, 11 bin 230 kontenjan var.

Sayının önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.

Proje için oluşturulan sitenin ana sayfasında haritadan yaşayacakları şehri seçecek depremzede aileler, özel okulların oluşturduğu kontenjanlardan, yemek ve kitap dahil hiçbir ücret ödemeden yararlanabilecek.

Platformun yalnızca aracı olduğu sosyal sorumluluk projesi, anaokulundan 12'ye kadar temel eğitimin ve liseyi kapsıyor. Velilerin başvuru için doğrudan okulla iletişime geçmesi gerekiyor.