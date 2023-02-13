Acun Ilıcalı: O maçın gelirleri depremzedelere verilecek
Acun Ilıcalı, 16 Şubat Perşembe günü oynanacak olan Trabzonspor - Basel maçının TV8'de yayımlanacağını ve reklam gelirlerinin depremzede vatandaşlarımız için kullanılacağını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Şubat 2023 10:40, Son Güncelleme : 13 Şubat 2023 10:42
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off maçında 16 Şubat Perşembe günü İsviçre ekibi Basel ile karşılaşacak.
TV8'in ve Exxen'in sahibi Acun Ilıcalı, Trabzonspor - Basel maçının TV8'de yayımlanacağını ve reklam gelirlerinin Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen depremzedeler için kullanılacağını belirtti.
Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Trabzonspor-Basel maçını 16 Şubat Perşembe günü TV8'den yayınlayacağız. Reklam gelirleri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır" ifadelerini kullandı.