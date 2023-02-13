Dolar kaç TL oldu?
Haftaya yatay bir seyirle başlayan dolar, günü 18,84 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2023 18:45, Son Güncelleme : 13 Şubat 2023 18:49
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,8340
|18,8350
|18,8480
|18,8490
|Avro
|20,1480
|20,1490
|20,1940
|20,1950
|Sterlin
|22,8270
|22,9190
|22,8020
|22,9170
|İsviçre Frangı
|20,4080
|20,4780
|20,4130
|20,5150
|ANKARA
|ABD Doları
|18,8040
|18,8540
|18,8180
|18,8980
|Avro
|20,1080
|20,1680
|20,1540
|20,2340
|Sterlin
|22,7670
|22,9670
|22,7420
|22,9520