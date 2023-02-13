Depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 14 kişi tutuklandı
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 475 hesap yöneticisi tespit edildi. 56 şahıs gözaltına alındı, 14'ü tutuklandı.
Haber Giriş : 13 Şubat 2023 10:54, Son Güncelleme : 13 Şubat 2023 11:18
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 475 hesap yöneticisi tespit edildi. 56 şahıs gözaltına alındı, 14'ü tutuklandı.