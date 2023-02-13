İYİ Partili Erdem: İktidarın anayasaya göre seçimi erteleme hakkı yok

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bahadır Erdem, Halk TV'de açıklamalarda bulundu.

Erdem, "Hatay'da içinde oturulabilecek en fazla ev yüzde 15'tir. Gerisini unut. Yüzde 35'i, 40'ı göçük. Yüzde 45-50'sinin içine girilemez" dedi.

Depremin ardından bölgedeki izlenimlerini paylaşan Erdem, "Şunu görüyorsunuz. İki bina sapasağlam duruyor, biri çökmüş. Kesin olan, kıpırdamayan, canlarına bir şey olmayan binalar var. Eski Maraş olduğu gibi gitmiş" ifadelerini kullandı.

Erdem, "Deprem, OHAL ya da başka bir herhangi nedenle bu büyük deprem dahil hiçbir suretle iktidarın anayasaya göre seçimi erteleme hakkı yok" değerlendirmesini yaptı.