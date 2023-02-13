Bakanlık uzmanları depremzedeleri konutlarının hasar durumu hakkında bilgilendiriyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca farklı noktalarda konuşlandırılan çadırlarda görevli uzmanlar depremzedelerin sorularına yanıt veriyor.

Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, AA muhabirine, ekiplerin depremin ikinci gününden itibaren hasar tespit çalışmalarına başladığını söyledi.

Osmaniye'de 150 ekibin merkez, ilçe ve köylerde hasar tespiti yaptığını belirten Demirtaş, bu kayıtların sisteme gün gün girildiğini dile getirdi.

Demirtaş, Osmaniye'de şu ana kadar incelenen 14 bin binadan 8 bininin hasarsız olduğunun belirlendiğini, bu binalara vatandaşların dönüşleri için koordinasyon yapıldığını ifade etti.

Valilik önünde kurulan çadıra gelenlere hasar tespiti ve konutlarının durumuna ilişkin bilgilendirmede bulunduklarını kaydeden Demirtaş, "Kurduğumuz çadırlarda arkadaşlarımız vatandaşlara gerekli duyuruları yaparak, binalarıyla ilgili hasar tespit raporu hakkında bilgilendirme ve vatandaşın yapacağı işle ilgili, dönüp dönmeyeceği, binasının yıkılıp yıkılmayacağıyla ilgili süreci işletiyor. Bu vesileyle 8 bin binanın hasarsız olduğu tespit edildiği için evlere geri dönüşle ilgili bir çalışma başlatmış oluyoruz." dedi.

- Depremzede personel özveriyle hizmet ediyor

Demirtaş, İl Sağlık Müdürlüğü yakınında da çadır kurarak hizmet verdiklerini söyledi.

Vatandaşların, hangi bölgeye yakınsa oralara giderek bilgilendirme işleminden yararlanıp, binalarının durumunu öğrenebildiğini kaydeden Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca broşür bastırdık. Broşürlerimizde hem adres bilgilerimiz hem de yaptığımız hasar tespit raporlarının ne manaya geldiğini, neyi ifade ettiğini, vatandaşa ne gibi haklar sağladığını, durumunun ne olduğunu bilgilendirmek için böyle broşürler dağıtmaya başlayacağız. Osmaniye'de depremzedelerle ilgili onların geleceğini ve yaşamlarını kurmaları yönünde bir plan sunmuş olacağız. Böylelikle hayatlarını devam ettirebilmeleri için devlet adına, hükümetimiz ve Bakanlığımız adına onlara elimizden gelen her türlü yardımı yapmış olacağız."

Bakan Yardımcısı Demirtaş, yaraların bir an evvel sarılabilmesi, çalışmaların tamamlanabilmesi için personelin özveriyle çalıştığını vurguladı.

Çadırlarda görevli personelin aynı zamanda depremzede olduğuna değinen Demirtaş, şöyle konuştu:

"Bazen işin fiziki ve matematik boyutuyla çalışmalar yaparken aslında her birimiz bir duygusal yoğunluğun içindeyiz. Gerek bu şehre başka birimlerimizden gelen mühendisler gerekse burada görevli personelimiz bu yoğunluğu bizden daha fazla yaşıyor ama onlar aynı zamanda depremi yaşadıkları için ihtiyacı daha çok hissediyor. Gözlemimiz şu ki onlar bu travmayı yaşamalarına rağmen çok daha gayretli ve özverili çalışıyor. Burada depremzede diye tarif ettiğimiz kişiler onların aileleri, akrabaları, komşuları, arkadaşları. Onlar için herkesten daha fazla gayretle çalışıyor, hepsinden Allah razı olsun."

Bilgilendirme çadırları, valilik ve il sağlık müdürlüğü önünde bulunuyor.