Kahramanmaraş'taki yol depremde paramparça oldu
Depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'taki bazı mahalle yolları tamamen kullanılamaz hale geldi. Depremin yıkıcı etkisiyle yollarda bırakığı izler drone ile görüntülendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2023 11:21, Son Güncelleme : 13 Şubat 2023 11:27
Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem sırasında Çöçelli ve Evri mahalleleri arasında bağlantıyı sağlayan yol tamamen çöktü.
Depremin yollarda bıraktığı izleri dron ile görüntüledi.
Bir kısmı Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep oto yolunun üzerinden geçen yolu görmek isteyen bazı köylüler de bölgeye geldi.
Evri Mahallesi'nde yaşayan Hasan Tercan, deprem sırasında Gaziantep'te bulunduğunu, depremin ardından mahallesine döndüğünü belirterek, "Bu yol, Evri ve Çöçelli arasında kalıyor. Yol harap olmuş, Allah daha beterini göstermesin." diye konuştu.