Nasrettin Hoca' kostümü giyen tiyatrocu, depremzede çocuklara moral veriyor

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerden biri olan Malatya'da yaşayanlar evlerine giremiyor. Araçlarında, çadırlarda ve bazı kurum binalarında kalan depremzedeler, devam eden artçı sarsıntıları hissetmeye devam ediyor.

Oluşturulan toplanma alanlarını ziyaret eden tiyatro oyuncusu Ömer Konakçı, Nasrettin Hoca kıyafeti giyerek, depremden etkilenen çocuklara moral vermek için çabalıyor. Yapılan tiyatral gösteri çocukların yüzünü güldürürken, büyükler ise gözyaşlarına hakim olamadı.

'ÜZÜNTÜLÜYÜM AMA ÇOCUKLARA YANSITMAYACAĞIM'

Tiyatro oyuncusu Ömer Konakçı, ülkece zor durumdan geçtiklerini belirterek, "Zor günler yaşadık, kötü günler yaşadık ama sağ olsun devletimiz bize hemen yardıma koştu.

Çevre illerden, uzak illerden, İzmir'den yardımımıza koşanlar oldu. Biz de çocukların yüzünü güldürmek için gönüllü olarak buraya geldik. Çocuklarla beraber olacağız, onların yanına gideceğiz, interaktif bir şekilde onların yüzünü güldürmeye çalışacağız. Üzüntülüyüm ama bu üzüntümü çocuklara yansıtmayacağım. Amacım onları güldürmek, onlara tebessüm ettirebilmek. Elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım" dedi.

Çocukların yüzlerinin güldüğünü söyleyen Konakçı, "Bu beni mutlu etti, inşallah çocuklar hep güler. Kötü günlerden geçiyoruz. Çok kötü günlerden geçiyoruz ama geçecek. Bu yardımlaşma, bu dayanışma ile emin olun geçecek" ifadelerini kullandı.