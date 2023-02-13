Hatay'da bir kadın depremden 175 saat sonra kurtarıldı
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'da, arama kurtarma ekipleri, depremin 175. saatinde, Naide Umay isimli kadını enkazdan çıkardı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2023 12:19, Son Güncelleme : 13 Şubat 2023 12:20
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklama ve paylaşılan videoya göre, İstanbul İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekipleri ile aralarında madencilerin de bulunduğu ekipler, Odabaşı Mahallesi Oduncu Apartmanı'nın enkazından Naide Umay isimli kadını kurtardı.
Depremden 175 saat sonra enkazdan çıkarılan kadın sedyeye alındı. Aralarında sağlık görevlilerinin de bulunduğu ekipler, konuştukları kadına moral verdi. Ekiplerin alkışları eşliğinde ambulansa alınan Naide Umay, hastaneye kaldırıldı.