Deprem bölgesinde ücretsiz telefon, internet ve şarj noktaları kuruldu

Türk Telekom, deprem bölgesindeki vatandaşlar için ankesörlü telefonlardan yurt içinde tüm yönlere iletişimi ücretsiz sağlıyor.

Türk Telekom, Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta 6 noktada da acil iletişim aracını devreye soktu.

Acil iletişim araçlarında vatandaşlar için sabit hat üzerinden ücretsiz iletişim kurma, şarj ünitesi ile cihazlarını şarj edebilme ve kablosuz internete bağlanabilme imkanı sağlanıyor.

Türk Telekom ayrıca Kahramanmaraş'ta kurduğu iletişim çadırı ile de vatandaşlara iletişim sağlıyor.