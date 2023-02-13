Haluk Levent: FETÖ'cüler beni övmesin
Haluk Levent sosyal medyadan FETÖ'cüleri kasdederek açıklama yaptı.
Sahada çalışırken yüzlerce sorun varken yurt içi ve yurt dışından 15 yıl önceki sıkıntılarım davalarım yapılıp çiziliyor. Geçmişi devamlı dile getirenlere dair kötü bir haberim var. Ben davalarımdan tek tek beraat ettim. Adalet Bakanlığımız'da tüm dosyalar mevcuttur. Bilginize
Şimdi dinlenme zamanı deyip Twitter'a bir gireyim dedim. Herkes bu twiti soruyor. Yazsam mi yazmasam mı? "Haluk boşver" dedim. Geçmişi unut dedim. Bazen kapanmıyor yaralar canlarım kapa Nedim o dönemin tanığıydı. 13 yıl geçti ama. Bir özür bile dilemediler. Yazmasam olmazdı.
Haluk Levent sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşım:
Bana bu acıları yaşatanlar şimdi yurtdışında olup beni övüyor olabilirler. Olabilir. Ülkemde herkes bana saldırsın razıyım ama yeter ki bana acılar yaşatanlar beni övmesin
Sahada çalışırken yüzlerce sorun varken yurt içi ve yurt dışından 15 yıl önceki sıkıntılarım davalarım yapılıp çiziliyor.Haluk Levent (@haluklevent) February 13, 2023
Geçmişi devamlı dile getirenlere dair kötü bir haberim var.
Ben davalarımdan tek tek beraat ettim.
Adalet Bakanlığımız'da tüm dosyalar mevcuttur.
Bilginize🙏
Bana bu acıları yaşatanlar şimdi yurtdışında olup beni övüyor olabilirler.Haluk Levent (@haluklevent) February 12, 2023
Olabilir.
Ülkemde herkes bana saldırsın razıyım ama yeter ki bana acılar yaşatanlar beni övmesin