Haluk Levent: FETÖ'cüler beni övmesin

Sahada çalışırken yüzlerce sorun varken yurt içi ve yurt dışından 15 yıl önceki sıkıntılarım davalarım yapılıp çiziliyor. Geçmişi devamlı dile getirenlere dair kötü bir haberim var. Ben davalarımdan tek tek beraat ettim. Adalet Bakanlığımız'da tüm dosyalar mevcuttur. Bilginize

Şimdi dinlenme zamanı deyip Twitter'a bir gireyim dedim. Herkes bu twiti soruyor. Yazsam mi yazmasam mı? "Haluk boşver" dedim. Geçmişi unut dedim. Bazen kapanmıyor yaralar canlarım kapa Nedim o dönemin tanığıydı. 13 yıl geçti ama. Bir özür bile dilemediler. Yazmasam olmazdı.

Haluk Levent sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşım:

Bana bu acıları yaşatanlar şimdi yurtdışında olup beni övüyor olabilirler. Olabilir. Ülkemde herkes bana saldırsın razıyım ama yeter ki bana acılar yaşatanlar beni övmesin

Sahada çalışırken yüzlerce sorun varken yurt içi ve yurt dışından 15 yıl önceki sıkıntılarım davalarım yapılıp çiziliyor.

Geçmişi devamlı dile getirenlere dair kötü bir haberim var.

Ben davalarımdan tek tek beraat ettim.

Adalet Bakanlığımız'da tüm dosyalar mevcuttur.

Bilginize🙏 Haluk Levent (@haluklevent) February 13, 2023