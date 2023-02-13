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Avcılar'da korkutan görüntü deniz 15 metre çekildi

Avcılar Ambarlı Sahili'nde deniz 15 metre çekildi. Denizin çekilmesiyle kayalıklar ortaya çıktı

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2023 13:45, Son Güncelleme : 13 Şubat 2023 13:47
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Avcılar'da korkutan görüntü deniz 15 metre çekildi

Avcılar'daki Ambarlı Sahili'nde bulunan 'Küçük kumsal' olarak bilenen yaz aylarında denize girilen bölgede deniz çekildi. Deniz yaklaşık 15 metre çekilirken daha önce görünmeyen kayalıklar ortaya çıktı.

20 yıldır Avcılar'da oturduğunu belirten Hasan Fener, geçen haftaya kadar sahilden dalga kıranın diğer tarafına yürümenin mümkün olmadığını ancak en az 15 metrelik çekilme ardından sahilde rahatlıkla yürünebildiğini söyledi.

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