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Anayasa Mahkemesi 16 Şubatta 10 Dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 16 Şubat 2023 - Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkeme toplam 22 dosyayı gündemine aldı. Bu dosyalardan 12'si hakkında ilk değerlendirme yapılacak olup, 10 dosya hakkında ise esastan karar verilecek.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 13 Şubat 2023 14:00, Son Güncelleme : 13 Şubat 2023 14:13
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Anayasa Mahkemesi 16 Şubatta 10 Dosyayı esastan görüşecek

7422 sayılı Kanunla Emniyet Teşkilatı Kanununda önemli değişiklikler yapılmıştı.

Yüksek Mahkemenin ilk inceleme yapacağı dosyalar arasında, "23/11/2022 tarihli ve 7422 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi" de bulunmakta. Hangi maddelerine ilişkin olduğu bilinmemekle birlikte, güvenlik korucularına ilişkin çok sayıda düzenleme yapılmıştı.

Ayrıca, Göç İdaresi Başkanlığı denetçi kadrolarına naklen atanabilme düzenlemesi ile Devlet memurluğundan ilişiği kesilenlerin durumu tekrar düzenlenmişti.

MKEK personelinden bir kısmı diğer kurumlara atanmıştı

Yüksek Mahkemenin esastan görüşeceği dosyalardan dikkat çeken bir tanesi ise "30/6/2021 tarihli ve 7330 sayılı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun'un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.".

MKEK şirket haline getirilerek burada yer alan memur ve sözleşmeli personel diğer kurumlara istihdam fazlası olarak nakledilmişti.

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