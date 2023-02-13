İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.

Bültende, "Kapılar açıldı, Suriye'den yüz binlerce sığınmacı getiriliyor", "Hasar tespit çalışmalarını öğretmenler ve imamlar yaptı", "Diyanet, Elazığ'daki Harput Külliyesi'ni depremzedelere açmadı", "Afet bölgesinde yakalanan yağmacının kulağını kestiler", "Yüzlerce afetzede Ankara Esenboğa Havalimanı'nda bekletiliyor", "Kızılayın konteyner üretemeyen fabrikasını torpille gelen kebapçı genel müdür yönetiyor", "Afetzedeler çöp konteynerleri arasında yaşıyor", "Yakalanan yağmacı direğe bağlandı", "Erbil'den Adıyaman'a gelen iş makineleri bekletiliyor, engelleniyor", "Belediye başkanı gelince kurulan çadırlar, başkan gidince toplandı" iddialarına yer verildi.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Kapılar açıldı, Suriye'den yüz binlerce yeni sığınmacı getiriliyor" iddiasının gerçek dışı olduğu belirtilen bültende, şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye'de 10 ili etkileyen deprem felaketi, Suriye'yi de etkilemiştir. Türkiye, insani bir görev olarak Suriye'ye gidecek uluslararası yardımları desteklemekte ve geçişleri kolaylaştırmaktadır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Hatay Cilvegözü ve Bab-el hava sınır kapılarıyla ilgili, 'BM'nin insani yardımları için kullanılabilir' kararı bulunmaktadır. Bu kapı, uluslararası geçişlere açık Suriye sınır kapısıdır. Sınır kapısının Suriye tarafındaki yollar, deprem nedeniyle tahrip olmuştur. Türkiye, BM'ye, Kilis'te açık olan iki sınır kapısını kullanabileceğini bildirmiştir. Bu iki kapı, özellikle terörden temizlenen bölgelere ulaşmak için kullanılmaktadır. Bu kapılar yeni açılmamıştır ve geçişler tek taraflıdır. Kapılardan Türkiye tarafına geçiş, tamamen Türkiye'nin kontrolündedir."

- "Hasar tespit çalışmalarını öğretmenler ve imamlar yaptı" iddiası

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve basın yayın organlarında haberlere konu olan, "Hasar tespit çalışmalarını öğretmenler ve imamlar yaptı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'a göre yaşanan doğal afetlerin ardından hasar tespit çalışmalarını yalnızca inşaat mühendisleri ve/veya mimarların yaptığı ifade edilen bültende, "Bu nedenle de Düzce'de yaşanan deprem sonrası hasar tespit çalışmalarını da iddia edildiği gibi imamlar ve öğretmenler değil, inşaat mühendisleri ve mimarlar yapmıştır." denildi.

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, "Diyanet, Elazığ'daki Harput Külliyesi'ni depremzedelere açmadı" iddiasının da gerçek dışı olduğuna işaret edilen bültende, Elazığ Harput Külliyesi'ndeki Dini İhtisas Merkezi'nin iddianın aksine deprem felaketinin hemen ardından kapılarını afetzedelere açtığı, merkezin şu anda 135 afetzedeye ev sahipliği yaptığı, ihtiyaç durumunda daha fazla depremzedeyi misafir etmek için hazırlık yaptığı kaydedildi.

- "Görüntüler iddia edildiği gibi Türkiye'de çekilmemiştir"

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve kısa sürede yayılan "Afet bölgesinde yakalanan yağmacının kulağını kestiler" iddiası da yalanlandı.

Görüntülerin manipülasyon içerdiğine dikkat çekilen bültende, "Söz konusu görüntüler iddia edildiği gibi Türkiye'de çekilmemiştir. Görüntünün Ocak 2023'te paylaşıldığı ve görüntülerdeki kişinin İspanyolca konuştuğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

"Yüzlerce afetzede Ankara Esenboğa Havalimanı'nda bekletiliyor" iddiasının da gerçek dışı olduğu aktarılan bültende, iki havayolu şirketinin, yaşanan afet sonrası resmi internet sayfalarından yaptıkları açıklamada, bölgedeki uçuş ve seferlerinin ücretsiz olduğunu ve afet bölgesinden yapılan uçuşlarda herhangi bir kota sınırlamasının bulunmadığını duyurduğu, iddianın sosyal medyada paylaşıldığı saatlerde, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda herhangi bir bekleyiş ya da yoğunluğun olmadığının tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Bazı basın yayın organlarında paylaşılan "Kızılayın konteyner üretemeyen fabrikasını torpille gelen kebapçı genel müdür yönetiyor" iddiasının da yalanlandığı bültende, iddia edilenin aksine Kızılayın Malatya'da yer alan ve 30 yıldır atıl durumda olan "vagon fabrikası" alanında eski fabrika binasını yıkarak yerine Kızılay Sistem Yapı Fabrikası'nı kurduğu anlatıldı.

Yaklaşık 3 ay önce resmen açılan fabrikanın kısmi üretime başladığı belirtilen bültende, şu bilgiler aktarıldı:

"Fabrikanın 2023 yılı içinde tam kapasite çalışmaya başlaması ve yılda 65-70 bin konteyner üretecek kapasiteye gelmesi planlanmaktadır. Kızılay Sistem Fabrikası, yaşanan deprem felaketi öncesinde de talep eden tüm kurum ve kuruluşlar için kısmi konteyner üretimi yapmıştır. Yaşanan felaketin ardından, fabrika çalışanları da afetzede durumuna gelmiş, Kızılay tüm çalışanlarla iletişime geçerek aileleriyle birlikte hepsini fabrika binasına yerleştirmiştir. Bununla birlikte fabrikada üretim, kaldığı yerden hızla devam etmiştir. Fabrikanın genel müdürü, iddiaların aksine ODTÜ mezunudur. Aynı alanda doktorası bulunan genel müdürün sektör tecrübesi de 30 yıldır. Deprem sonrası afet bölgesine gelen ve koordinasyon çalışmalarına katılan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay Sistem Yapı Fabrikasını da ziyaret ederek, konteyner üretiminin en üst seviyeye çıkarılması talimatını vermiştir."

Bir uluslararası televizyon kanalı muhabirinin "Afetzedeler çöp konteynerleri arasında yaşıyor" iddiasının da doğru olmadığı ifade edilen bültende, "Muhabirin çöp konteynerleri arasında yaşadığını iddia ettiği afetzedeler, muhabire orada kalmadıklarını söylemelerine rağmen haber afetzedenin bu beyanları kesilerek servis edilmiştir. Afetzede, daha sonra sosyal medya hesabından, iddianın doğru olmadığını ve konuşmasının kesilerek röportajının çarpıtıldığını beyan etmiştir." denildi.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Yakalanan yağmacı direğe bağlandı" iddiasının da doğru olmadığına yer verilen bültende, iddialara konu fotoğrafın Türkiye'de değil, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Ukrayna'da çekildiği, yağma yapan bir şahsın siviller tarafından yakalanarak direğe bağlandığı olaya ait olduğu kaydedildi.

Sosyal medyada yer alan "Erbil'den Adıyaman'a gelen iş makineleri bekletiliyor, engelleniyor" iddiasının yalanlandığı bültende, "Erbil'den Adıyaman'a gelen iş makineleri, şu an arama kurtarma faaliyetleri ve diğer organize edilen faaliyetler için değil, daha sonraki aşamalarda kullanılabilecek türden iş makineleridir. İddiaya konu araçlar, ilerleyen süreçte amaca uygun olarak devreye girecektir." ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyada paylaşılan "Belediye başkanı gelince kurulan çadırlar, başkan gidince toplandı" iddiasının da gerçek dışı olduğu aktarılan bültende, iddiaya konu çadırın iş makinelerinin çalıştığı bir alana kurulduğu, bölgede çalışan ekiplerin güvenli bir noktada kurulmayan çadırı taşıdığı belirtildi. Afet bölgesinde çadırların güvenli bir alana ve arama kurtarma çalışmalarını engellemeyecek şekilde kurulması gerektiği vurgulandı.