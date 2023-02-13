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'Piyasada dolanan yalanların hangisini yalanlayacağımızı şaşırdık'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, vatandaşlara, yalanlara, iftiralara, algı operasyonlarına, siyasi veya gayriahlaki hesaplarla ortaya konulan haberlere itibar etmemeleri çağrısında bulunarak, "Piyasada dolanan yalanların hangisini yalanlayacağımızı şaşırdık." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2023 15:39, Son Güncelleme : 13 Şubat 2023 15:40
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'Piyasada dolanan yalanların hangisini yalanlayacağımızı şaşırdık'

Bozdağ, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ile Dicle Nehri kıyısında 136 dönüm alan üzerinde kurulumu süren çadır kentte incelemelerde bulundu.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bozdağ, Diyarbakır'da yıkılan veya ağır hasarlı bina enkazlarının kaldırılması ve depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması konusunda hummalı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Şehirde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün kapasitesinin tümünü depremzedelerin barınması için hizmete açtıklarını kaydeden Bozdağ, konteyner kente yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Diyarbakır'da pek çok sosyal tesiste de barınma hizmeti verildiğini anlatan Bozdağ, bugüne kadar 7 çadır kent kurduklarını, basın toplantısını yaptığı alanda 8. çadır kentin kurulumunun sürdüğünü kaydetti.

Bozdağ, "Burada 2 bin 200 civarında çadır kurulumu planlandı. Şu ana kadar 1000 civarında çadır kurulumu tamamlandı. Muhtemeldir ki bugün ve yarın kalan çadırların kurulumu tamamlanarak hizmete elverişli hale getirilecektir." diye konuştu.

Bakan Bozdağ, bu çadır kentin birkaç gün içerisinde hizmete sunulacağını bildirerek, "Diyarbakır'da barınma ihtiyacını karşılamak için planladığımız daha başkaca tedbirlerimiz de vardır. Hiçbir vatandaşımızı barınma sorunuyla karşı karşıya şu ana kadar bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ortaöğretim pansiyonlarından da depremzedelerin barınması amacıyla istifade etmeyi planladıklarını ve bunun için bir çalışma yürüttüklerini anlatan Bozdağ, Diyarbakır'da tüm kurum ve kuruluşların koordinasyon ve uyum içerisinde 7 gün 24 saat esasına göre faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çalışmalarla Diyarbakır'da işlerimizi çok hızlı bir şekilde neticelendirme, ihtiyaçları karşılama, sorunları çözme konusunda netice aldık. Bundan sonra da aynı uyumla, tempoyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Diyarbakır'daki vatandaşlarımızın ihtiyacını karşıladığımız gibi Diyarbakır'a, Adıyaman başta olmak üzere Kahramanmaraş ve Hatay'dan gelen vatandaşlarımızın bir yandan hastanelerimizde tedavileri yapılırken, öte yandan ihtiyaçlarını da aynı şekilde karşılama konusunda hassasiyet içindeyiz."

- "Birlik, dirlik ve dayanışma içerisinde daha güçlü çıkabiliriz"

Adalet Bakanı Bozdağ, depremlerin ardından yapılan yardımlara işaret ederek, yardımda bulunan herkese teşekkür etti.

Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bugünlerde herkesin ve her kesimin birlik, dirlik ve dayanışma içerisinde olması son derece önemli. Deprem felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren hem devletimiz bütün imkan ve kabiliyetleriyle seferber olduğu gibi vatandaşlarımız da hayırseverlikleri, destekleri ve dualarıyla seferber olmuştur. Ülkemizin dört bir yanından insanlarımız dayanışmasını göstermek için kendi imkanı nispetinde depremzedelere yardım için seferber oldular ve hala olmaya devam ediyorlar. İnanıyorum ki vatandaşlarımız bu seferberliklerini aralıksız sürdürecektir. Çünkü böyle zamanlarda ancak birlik, dirlik ve dayanışma içerisinde daha güçlü çıkabiliriz."

- "Aziz milletimizin basireti ve sağduyusu buna izin vermeyecek"

Bakan Bozdağ, bu süreçte yalan yanlış bilgilerin dolaştığına da dikkati çekerek, AFAD görevlileri ve bakanların bir yandan deprem bölgesinde çalışmalarını aralıksız sürdürürken öte yandan yalanlar, algı operasyonları içeren birtakım yayınlarla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Bozdağ, "Yalanlara, iftiralara, algı operasyonlarına, siyasi veya gayriahlaki hesaplarla ortaya konulan haberlere lütfen itibar etmeyin. Piyasada dolanan yalanların hangisini yalanlayacağımızı şaşırdık. O kadar fazla dezenformasyon var, yalan var, algı operasyonu var. Bütün vatandaşlarımızın bu yalanlara karşı dikkatli olmasında fayda var. Kaç gündür Hatay'da, başka yerlerde çıkanların yalan olduğunu ortaya koymak için emek sarf ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Doğru çarığını giyene kadar, yalan dünyayı gezermiş." sözünü aktaran Bozdağ, bu tür felaket dönemlerinde yalanın, daha çok itibar görebildiğini de söyledi.

Bozdağ, "O yüzden insanlar can derdindeyken herkes sevdikleriyle uğraşırken, bu yalancılara, sahtekarlara, hesap kitap yapan, ahlak ve şeref yoksunu bu tiplere karşı herkes ahlaklı, hukuktan yana duruşunu lütfen muhafaza etsin. Bunlara itibar etmesinler. Devletimizin resmi makamlarının açıklamalarına itibar etsinler zira bu yalanlar aramızdaki sevgiyi saygıyı da yok edecek noktaya maalesef birileri tarafından çekilebiliyor. Ben inanıyorum ki aziz milletimizin basireti ve sağduyusu buna izin vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

- Diyarbakır'daki hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Adalet Bakanı Bozdağ, bir gazetecinin, Diyarbakır'da gözaltına alınan kişilere yönelik sorusu üzerine, sadece Diyarbakır'da değil bütün deprem bölgesinde cumhuriyet savcılıklarının adli tahkikatları başlattığını anlattı.

Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Resen ilk günden itibaren konu adli yönden soruşturulmaktadır. Delillerin toplanması, cenazelerin kimliklendirilmesi, defin işlemleri ve diğer hukuk açısından lazım gelen ne tür delil varsa bunların değerlendirilmesi, derlenmesi yapılmaktadır. Ayrıca da bu binalarla ilgili sorumluluğu olan kişilerin isimlerin tespit edilmesi. Binaların bir kısmı 30 yıllık, bir kısmı 20, bir kısmı yakın tarihte yapılmış. Hepsine ilişkin belediyelerimizde, Çevre Şehircilik il müdürlüklerimizle, diğer kamu kurum kuruluşlarında bilgiler var. Bu bilgilerin derlenmesi, denetimler, bu işlerde dahli olan kim varsa bunların sorumluluklarının olup olmadığının tespiti ve değerlendirilmesi için cumhuriyet savcılıklarımız da yetkileri çerçevesinde soruşturmalarını yürütmektedir. Diyarbakır'da da bu kapsamda 32 kişiyle ilgili adli süreç başlatılmıştır, işlemektedir. Şu anda bunlarla ilgili tutuklama ve benzeri bir karar henüz çıkmamıştır ama adli süreç de henüz tamamlanmamıştır. Adli süreç tamamlandığında elbette savcılıklar gereğini takdir edeceklerdir. Biz de süreçlerini yakından takip ediyoruz."

Bekir Bozdağ, başka bir soru üzerine, Diyarbakır'da hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Bu çalışmaların kısa sürede tamamlanması için hem ekip sayısını hem de teknik personel sayısını artırdıklarına işaret eden Bozdağ, "Şu ana kadar Diyarbakır'da yaklaşık 200 bin dairede hasar tespitleri yapılmış durumda. Bina sayısı daha az. Bunlardan 25 tanesi acil yıkılacak bina. 376 tane ağır hasarlı bina ve orta hasarlı binalar da var. Bunlara ilişkin tespitler hızla devam ediyor. Zaten vatandaşlarımız evlerinde oturup oturamayacaklarını Çevre, Şehircilik Bakanlığımızın açıkladığı web adresinden öğrenebilmektedirler."

Bozdağ, Diyarbakır'daki hasar tespit çalışmalarını 10-15 gün içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini de söyledi.

Öte yandan Diyarbakır'da şu ana kadar 344 kişinin deprem nedeniyle vefat ettiğini bildiren Bozdağ, depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.

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