Kamuda acil olmayan personel alımları durmalı

Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen iki büyük depremin yarattığı büyük yıkımın acıları hepimizi derinden sarsıyor.

Yaklaşık 13 milyon nüfusu etkileyen depremin yaralarını sarmak için tüm ülke el birliğiyle mücadelesine devam ediyor.

Ülkenin 10 ilinde böyle bir afet yaşanırken 71 ilinde de hayatın devam ettiği gerçeğini biliyoruz. Ancak, kamu kurumları tarafından yapılan bazı işlemlerde de 71 ile yönelik işlem yapılmadığını bilmek ve hassasiyet göstermek gerekiyor.

Bu nedenle, depremden etkilenen insanların barınma başta olmak üzere birçok imkanının yetersiz oluşu dikkate alındığında, kamu kurum ve kuruluşları tarafından acil olmayan personel alımlarının bir süreliğine durdurulmasında fayda olduğunu düşünüyoruz.

Zira, depremden etkilenen 10 ilde ikamet eden insanların veya yakınlarına destek olan diğer kişilerin bu süreç içerisinde ne bir personel alımını takip etmesi mümkün değildir.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının acil olmayan personel alımlarını, depremden etkilenen vatandaşlarımızın da ilerleyen süreçte başvurularını yapabilmeleri adına bir süre durdurmasında fayda olacaktır.