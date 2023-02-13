Deprem bölgesinde bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü meteoroloji uzmanı Macit, AA muhabirine, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin tahminleri paylaştı.

Deprem bölgesinde hafta sonuna kadar yağış beklentisi olmadığını, gece sıcaklıklarının oldukça düşük seyredeceğini ifade eden Macit, "Beş gün boyunca gece hava sıcaklığı Malatya'da sıfırın altında 10-11 derece civarında seyredecek. Kahramanmaraş'ta eksi 4 derecenin altına düşecek, ilçelerinde eksi 10 derecenin altında bir hava sıcaklığı olmasını öngörüyoruz." dedi.

Macit, Kilis ve Hatay'da ise gece sıcaklıklarının sıfırın altında olacağını, gündüz sıcaklıklarının artılı değerlere çıkacağını belirterek, Şanlıurfa'da gece sıcaklığının sıfırın altında 1-2 derece, en yüksek sıcaklıkların ise 10 derece olacağını ifade etti.

Adıyaman'da ise en düşük sıcaklıkların sıfırın altında 3-4 derece civarında, gündüz sıcaklıkların ise 6-7 derece olacağını belirten Macit, "Hafta boyunca gece sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında, gündüz sıcaklarının mevsim normalleri civarında olmasını bekliyoruz. Cuma gününden sonra hava sıcaklıkları deprem bölgesinde 1-2 derece artacak." dedi.

Gelecek haftalarda, deprem bölgesinde sıcakların mevsim normalleri civarında seyredeceğini kaydeden Abdullah Macit, "Deprem bölgesinde, herhangi bir yağış beklentisi gelecek haftalarda öngörmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, yarın en düşük sıfırın altında 4, en yüksek 8 derece, çarşamba günü sıfırın altında 1, en yüksek 7 derece, perşembe günü en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 7 derece, cuma günü sıfırın altında 2, en yüksek 8 derece, cumartesi günü en düşük 1, en yüksek 9 derece olacak.

- Hatay

Hatay'da ise hava sıcaklıklarının yarın en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 9 derece, çarşamba en düşük 1, en yüksek 12 derece, perşembe sıfırın altında 1, en yüksek 12 derece, cuma en düşük 0, en yüksek 11 derece, cumartesi ise en düşük 1, en yüksek 12 derece olması bekleniyor.

- Gaziantep

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, yarın ve çarşamba en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 6 derece, perşembe sıfırın altında 2, en yüksek 8 derece, cuma günü en düşük sıfırın altında 4, en yüksek 9 derece, cumartesi en düşük 1, en yüksek 10 derece olması öngörülüyor.

- Malatya

Malatya'da hava sıcaklıklarının yarın en düşük sıfırın altında 12, en yüksek sıfırın altında 1 derece, çarşamba ve perşembe günü gece en düşük sıfırın altında 11, en yüksek 1 derece, cuma günü en düşük sıfırın altında 8, en yüksek 2 derece, cumartesi en düşük sıfırın altında 5, en yüksek 3 derece olması tahmin ediliyor.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da ise yarın ve çarşamba en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 2, en yüksek 7-8 derece, perşembe günü en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 7 derece, cuma günü en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 9 derece, cumartesi günü en düşük 2, en yüksek ise 10 derece olması öngörülüyor.

- Adıyaman

Adıyaman'da hava sıcaklığının yarın en düşük sıfırın altında 4, en yüksek 6 derece, çarşamba en düşük sıfırın altında 5, en yüksek 6 derece, perşembe ise en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 5 derece, cuma günü en düşük sıfırın altında 5, en yüksek 6 derece, cumartesi en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 8 derece olacağı tahmin ediliyor.

- Adana

Adana'da ise hava sıcaklıklarının yarın ve çarşamba en düşük 2, en yüksek 13, perşembe ve cuma en düşük 2, en yüksek 14, cumartesi ise en düşük 4, en yüksek 16 derece olması bekleniyor.

- Diyarbakır

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının yarın ve çarşamba en düşük sıfırın altında 7, yarın en yüksek 5, çarşamba 6 derece, perşembe günü en düşük sıfırın altında 5, en yüksek 5 derece, cuma ve cumartesi ise en düşük sıfırın altında 5, en yüksek olarak da cuma günü 7, cumartesi ise 8 derece olması tahmin ediliyor.

- Kilis

Kilis'te yarın ve çarşamba günü hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 8 derece olacağı tahmin ediliyor. Hava sıvcaklıkları, perşembe günü en yüksek sıfırın altında 1, en yüksek 8 derece, cuma en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 9 derece, cumartesi ise en düşük 3, en yüksek 10 derece olarak öngörülüyor.

- Osmaniye

Osmaniye'de ise hava sıcaklığının yarın en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 13 derece, çarşamba ve perşembe günü en düşük 1, en yüksek 13, cuma günü en düşük 2, en yüksek 14 derece, cumartesi günü ise en düşük 3, en yüksek 15 derece olması bekleniyor.