Hablemitoğlu suikastı sanıkları 20 yıl sonra yarın hakim karşısına çıkacak

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmalar, sanıkların savunmaları tamamlanana kadar sürecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde, FETÖ elebaşı Gülen ile örgüt yöneticilerinden Mustafa Özcan, Aydın Köstem ve Enver Altaylı, Hablemitoğlu'nu tasarlayarak öldürmeye azmettirmekle suçlandı.

Emekli albay Levent Göktaş, emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve emekli binbaşı Fikret Emek'in, Hablemitoğlu'nu "tasarlayarak öldürdükleri" belirtilen iddianamede, bu sanıkların "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede, ayrıca Göktaş'ın "örgüt kurmak" suçundan 8 yıla, Mumcuoğlu ve Emek'in ise "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ile FETÖ firarisi Serhat Ilıcak'ın da "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, Bozkır'ın "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar daha hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, Mehmet Narin'in de "suç örgütüne üye olmak"tan 4 yıla kadar hapsi istendi.