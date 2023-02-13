MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na geç başvurular 1-6 Mart'ta yapılabilecek
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2023-MSÜ) geç başvuru tarihi 1-6 Mart olarak değiştirildi, adaylar sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2023 17:58, Son Güncelleme : 13 Şubat 2023 17:59
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 2023-MSÜ geç başvuru tarihinin ÖSYM Başkanlığınca 1-6 Mart 2023 olarak değiştirildiği duyuruldu.
Açıklamada, "Geç başvuru süresince adaylar sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir." ifadesine yer verildi.