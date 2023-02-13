163 şüphelinin yıkılan binalarda sorumluluğu tespit edildi

10 ilde depremde yıkılan binalarla ilgili o illerin başsavcılıkları tarafından resen başlatılan ve titizlikle yürütülen soruşturmalarda 163 şüphelinin sorumluluğu tespit edildi. Bu şüphelilerden 8'sı tutuklanırken, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

48'si gözaltında bulunan şüphelilerden 7'si hakkında yakalama kararı bulunurken, 70'i hakkında da gözaltına alma çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca sorumluluğu tespit edilen şüphelilerden 8'inin hayatını kaybettiği tespit edilirken, 12 kişi ifadelerine müteakip serbest bırakıldı. 8 şüpheli hakkında ise Cumhuriyet Başsavcılıklarınca değerlendirmeler devam ediyor.