Hatay'da depremin 183. saatinde bir kişi enkazdan sağ çıkarıldı
Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 183. saatinde bir kişi mahsur kaldığı binanın enkazından kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2023 19:11, Son Güncelleme : 13 Şubat 2023 19:55
"Asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak'ta depremde yıkılan bir binanın enkazında çalışma yapan çok sayıda arama kurtarma ekibi, depremin 183. saatinde Hüseyin Berber'e ulaştı.
Enkazın altından kurtarılan Berber, hastaneye kaldırıldı.