Deprem bölgesinde ilçe ve okul bazlı olarak eğitim öğretim başlayacak

Depremin meydana geldiği ilk günden itibaren ekibiyle birlikte Malatya'da faaliyetlerini sürdüren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TGRT Haber canlı yayınına telefonla bağlandı. 71 ilde eğitim öğretimin 20 Şubat'ta başlayacağını, deprem bölgesindeki 10 ilde eğitime 1 Mart'a kadar ara verildiğini hatırlatan Bakan Özer, "1 Mart'ta güvenli bir şekilde eğitim öğretime geçişle ilgili eksiklikler olursa geçmeyeceğiz, öteleyeceğiz ama tüm arkadaşlarımızla birlikte 1 Mart'ta belli bölgelerde, belli ilçelerde eğitim öğretime geçmeyi planlıyoruz. Onunla ilgili vatandaşlarımız tedirgin olmasınlar" dedi.

Depremin etkilediği bölgede Milli Eğitim Bakanlığına ait 20 bin 868 bina bulunduğunu, bunlardan yalnızca 24'ünün yıkıldığını, 83'ünde de ağır hasar olduğunu aktaran Bakan Özer, "Bu hafta içinde bölgedeki tüm okulların hasar tespitiyle ilgili çalışmaları nihayetlendireceğiz. Nihayetlendirdikten sonra da ilçe bazlı bir şekilde planlama yapacağız. Yani Malatya'dayız mesela. Malatya'da toplu karar vermeyeceğiz. Herhangi bir problem olmayan ilçelerde eğitim öğretime geçeceğiz ama hazırlıklarla ilgili, güvenlikle ilgili sıkıntı varsa şimdi hatırlarsanız Covid günlerinde nasıl okul temelli bir şekilde vaka olan yerlerde eğitim öğretime ara verdiysek ilçe veya il bazı karar verdiysek aynı yaklaşımı burada da sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

10 ildeki öğrencilerden isteyenlerin başka illerde eş değer okullara nakillerinin yapılacağını daha önce duyurduklarını belirten Özer, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu ana kadar 2 bin 681 öğrencimiz diğer illere nakillerini aldırdı. 20 Şubat itibarıyla eğitim öğretime başlayacaklar. Her geçen gün bu sayı artıyor. Biz kapasitemizi artırdık. Oradaki öğrencileri okullarımızda eğitim öğretime devam edecek şekilde kapasite oluşturuyoruz. Diğer taraftan özel öğretim kurumlarındaki yüzde 3'lük tam burslu öğrenci kontenjanını yüzde 10'a çıkardık. Yüzde 7'yi deprem bölgesindeki öğrenciler için kullanacaklar."

Diğer illerde görev yapan ve deprem bölgesinde ailesi olan öğretmenlerin durumu için bir çalışma olup olmadığı sorusuna ise Bakan Özer, "Öğretmenlerimiz zaten idari izinliler, biliyorsunuz. Önümüzdeki günler içerisinde öğretmenlerimizin nakilleriyle ilgili, mazeretleriyle ilgili, tayinleri, görevlendirmeleri de açacağız" cevabını verdi.

Depremzede çocuklara psikolojik destek için psikososyal destek merkezi oluşturduklarını da kaydeden Özer, "Tüm çadır kentlerde, toplanma mekanlarında psikososyal destek çadırları oluşturuyoruz. Şu ana kadar bu bağlamda 187 çadır oluşturduk. Orada sınıf öğretmenlerimiz, okul öncesi öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz, psikolojik danışmanlarımız çocuklara oyunlar öğretiyor, oyunlar oynuyor, etkinlik yapıyorlar. Tramvayı atlatmasında yardımcı mekanizmaları devreye sokuyorlar. Dolayısıyla sahadayız" dedi.

LGS tarihi ile ilgili bir soru üzerine açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağını dile getiren Bakan Mahmut Özer, 2023 yılında yapılacak LGS'de 8. sınıfın, YKS'de 12. sınıfın ikinci dönem konularının bulunmayacağını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Bizim amacımız, bütün öğrencilerimizi okullarıyla buluşturmak ama güvenli bir şekilde buluşturmak, sağlıklı bir ortamda buluşturmak. Bakanlık olarak da tüm imkanlarımızla bunu gerçekleştirmek için adım adım kararlar alıyoruz. Öğrencilerimiz müsterih olsunlar, Bakanlık hükümetimiz tüm imkanlarıyla sahada."