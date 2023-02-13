Erdoğan, hastanedeki depremzedeleri ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2023 21:22, Son Güncelleme : 13 Şubat 2023 21:23
Yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.
Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da eşlik etti.