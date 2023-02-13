1362 refakatsiz çocuktan 369'u ailelerine teslim edildi
Bakan Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki 1362 refakatsiz çocuğun 369'unun kimlikleri belirlenerek ailelerine teslim edildiğini açıkladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2023 22:05, Son Güncelleme : 13 Şubat 2023 22:07
Bakan Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki 1362 refakatsiz çocuğun 369'unun kimlikleri belirlenerek ailelerine teslim edildiğini açıkladı.