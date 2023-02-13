Bakan Koca: 19 bin 300 depremzede hastanelerde tedavi altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ildeki sağlık hizmetlerine ilişkin son bilgileri paylaştı.

Bakan Koca, açıklamasında şunları kaydetti;

Depremin ilk gününden bugüne 10 ilimizde 3 bin 677 bebek dünyaya geldi. Afet bölgesinde yaşayan 2 bin 896 gebe, 3 bin 943 lohusa, 9 bin 685 bebek takibe alındı.

Bölgedeki tıbbi malzeme ve ilaç ihtiyacını hızla karşılamak üzere Adana ve Gaziantep'te iki merkezi tıbbi depo oluşturulmuştur. Bölgeye sevk edilen ilaç ve tıbbi malzemeler öncelikli olarak bu depolarda tasnif edilerek afet bölgelerine sevk edilmektedir. Bu sevkiyatlarda 6'sı uçak ve biri helikopter olmak üzere toplam 271 araç kullanılmaktadır.

Bakanlığımızın sağlık hizmeti verdiği noktalarda ve sahra eczanelerinde ücretsiz ilaç temini devam ediyor. Bunun yanı sıra, deprem bölgesinde olup, eczanesi hasar gören eczacılarımız başta olmak üzere, geçici eczanelerle mobil eczanelere izin verilmiştir.

Deprem bölgesindeki sağlık tesislerimizde, 14 bin 611 UMKE ve Acil Sağlık personeliyle birlikte, 18 bin 097'si doktor olmak üzere, halen 145 bin 711 arkadaşımız görev yapıyor. Gerekli profesyonel güce sahibiz.

15 bin 664'ü serviste, 3 bin 636'sı yoğun bakımda olmak üzere, 19 bin 300 depremzede vatandaşımız halen ülke genelinde hastanelerimizde tedavi altındadır. Bir kısmı taburcu edilen 8 bin 851 hastamıza cerrahi işlem yapılmıştır.

8 günü geride bıraktık. Koşullar gereği halk sağlığı hizmetleri önem kazandı. Halk Sağlığı Koordinasyon Birimini kurduk. Olası hastalıklara karşı tedbirlerimizi aldık. Bölgeye yeterli miktarda kuduz ve tetanos aşısı sevk edildi.

Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Osmaniye ve Adana'da Halk Sağlığı Laboratuvarları hizmet vermeye başladı. 415 farklı noktadan su numunesi çalışılmış, bunlardan 49'unda mikrobiyolojik uygunsuzluk tespit edilmesi üzerine gerekli işlemler başlatılmıştır.

Uzmanlarımız afet bölgesinde içme sularının sağlık açısından kontrolünü yapıyor. Şebeke suyu bulunan ve tankerlerle su dağıtılan yerlerde şu ana kadar bin 485 noktadan klor ölçümü yapıldı, klor miktarı yetersiz yerlerde süper klorlama işlemi gerçekleştirildi.

Deprem bölgesindeki illerimize ilk günden itibaren 80 bin 516, yaralıların sevk edildiği illerimizeyse stoklara ek olarak tetanos aşısı gönderilmiştir. Çocukluk dönemi aşılarına yine aynı özen gösterilecek. Aşılar konusunda herhangi bir sorunumuz yok.