2 öğretmen 3 çocuğuyla toprağa verildi

İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'ndan mezun olan ve Kahramanmaraş'ta müzik öğretmeni olarak görev yapan bir çocuk babası Deniz Göze (37) ile aynı okuldan mezun Yağmur Heybeli Toma (32) göçük altında kalarak yaşamını yitirdi. Depremde Deniz Göze'nin annesi Zülfi Göze Ünlütürk'ün de hayatını kaybettiği öğrenildi. Deniz Göze ile annesinin memleketi İzmir Selçuk'ta toprağa verileceği öğrenildi. Yağmur Toma ise Antakya'da son yolculuğuna uğurlandı.

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Ceyhan TORLAK