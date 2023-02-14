Depremde can kaybı 35 bin 418'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 35 bin 418 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

"(Kahramanmaraş merkezli depremler) Dünyadaki uzmanların tamamının da ittifakıyla, büyüklüğü, yıkıcılığı, istisnai bir tabiat olayı olarak değerlendiriliyor."

"(Kahramanmaraş merkezli depremler) Yaralılarımızın 13 bin 208'i halen hastanelerimizde tedavi altındadır."

"Deprem bölgesinde enkaz haline gelen 19 bini aşkın binadan 15 bininin müdahalesi tamamlandı."

"Deprem bölgesindeki yaklaşık 369 bin binadaki 1 milyon 850 bin ev ve iş yeri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından incelendi"

"Yaklaşık 250 bin kamu görevlimiz deprem bölgesindeki çalışmalarda yer alıyor."

"İlk belirlemelere göre deprem bölgesinde 47 bin binadaki 211 bin konutun, yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi."