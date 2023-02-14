Kahramanmaraş Depremi
Kara Harp Okulu darbe girişimi davasında 47 kişinin müebbet hapsi onandı
Kara Harp Okulu darbe girişimi davasında 47 kişinin müebbet hapsi onandı
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Sponsorlu İçerik
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'terhis ve celp erteleme' açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'terhis ve celp erteleme' açıklaması
Depremlerin etkilediği 10 ildeki konutların yüzde 51,6'sı sigortasızdı
Depremlerin etkilediği 10 ildeki konutların yüzde 51,6'sı sigortasızdı
Bahçeli: Ahbap'çılar, Babala'cılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır
Bahçeli: Ahbap'çılar, Babala'cılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır
Benzin ve motorine zam geldi
Benzin ve motorine zam geldi
198. saatin sonunda 2 kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı
198. saatin sonunda 2 kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı
Yağmacıların cezası ne olacak?
Yağmacıların cezası ne olacak?
Kabine bugün toplanıyor
Kabine bugün toplanıyor
Seçim tarihi tartışması! 14 Mayıs mı 18 Haziran mı?
Seçim tarihi tartışması! 14 Mayıs mı 18 Haziran mı?
2 öğretmen 3 çocuğuyla toprağa verildi
2 öğretmen 3 çocuğuyla toprağa verildi
Şeyma Hemşire: O an tek düşündüğüm çocuklarımdı
Şeyma Hemşire: O an tek düşündüğüm çocuklarımdı
Fuat Oktay: Yarın Kabineyi toplayacağız, gündem afetler olacak
Fuat Oktay: Yarın Kabineyi toplayacağız, gündem afetler olacak
Malatya'da 1346 kişi depremde hayatını kaybetti
Malatya'da 1346 kişi depremde hayatını kaybetti
Yargıtay Başkanlar Kurulu'ndan 'OHAL sürecinde yargı' ile ilgili kararlar
Yargıtay Başkanlar Kurulu'ndan 'OHAL sürecinde yargı' ile ilgili kararlar
Bakan Koca: 19 bin 300 depremzede hastanelerde tedavi altında
Bakan Koca: 19 bin 300 depremzede hastanelerde tedavi altında
112 çalışanının en acı nöbeti
112 çalışanının en acı nöbeti
Deprem bölgesinde ilçe ve okul bazlı olarak eğitim öğretim başlayacak
Deprem bölgesinde ilçe ve okul bazlı olarak eğitim öğretim başlayacak
68 ildeki 2 bini aşkın özel okulda depremzede öğrencilere kontenjan
68 ildeki 2 bini aşkın özel okulda depremzede öğrencilere kontenjan
BDDK'dan talimat: Temassız kartların ilk kullanımında şifre istenecek
BDDK'dan talimat: Temassız kartların ilk kullanımında şifre istenecek
163 şüphelinin yıkılan binalarda sorumluluğu tespit edildi
163 şüphelinin yıkılan binalarda sorumluluğu tespit edildi
Depremde büyük zarar gören ilçe tamamen yıkılacak
Depremde büyük zarar gören ilçe tamamen yıkılacak
TOKİ'den deprem bölgeleri için 'dolandırıcılık' uyarısı
TOKİ'den deprem bölgeleri için 'dolandırıcılık' uyarısı
Yıkılan apartman için 'mukadderat' diyen mütaahhit tutuklandı
Yıkılan apartman için 'mukadderat' diyen mütaahhit tutuklandı
Malatya'da 'yıkılan bina' soruşturması: 40 gözaltı
Malatya'da 'yıkılan bina' soruşturması: 40 gözaltı
4 bin rehber öğretmen, deprem bölgesindeki çocuklara destek sağlıyor
4 bin rehber öğretmen, deprem bölgesindeki çocuklara destek sağlıyor
Bakan Özer'den öğretmen ataması, LGS ve YKS açıklaması
Bakan Özer'den öğretmen ataması, LGS ve YKS açıklaması
Beş ilden 574 gece bekçisi deprem bölgesine sevk edildi
Beş ilden 574 gece bekçisi deprem bölgesine sevk edildi
Enkazdan kurtarılan depremzede 'beni özel hastaneye götürmeyin' talebi
Enkazdan kurtarılan depremzede 'beni özel hastaneye götürmeyin' talebi
İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı
İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı
Ana sayfaHaberler Yaşam

198. saatin sonunda 2 kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta depremin 198. saatinde 2 kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2023 09:30, Son Güncelleme : 14 Şubat 2023 10:01
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde depremin 198'inci saatinde 2 kardeş mahsur kaldığı binanın enkazından çıkarıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları, yıkımın 9. gününde sürüyor.

Kahramanmaraş'ta merkez Dulkadiroğlu ilçesi Sütçü İmam Mahallesi Salman Zülkadiroğlu Bulvarı'nda yıkılan Pınar Apartmanının enkazında çalışma yapan çok sayıda arama kurtarma ekibi, depremin 198. saatinde önce 17 yaşındaki Muhammed Enes Yeninar'a, ardından da ağabeyi 21 yaşındaki Baki Yeninar'a ulaştı.

Yaralı olarak çıkarılan kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sağlık Bakanlığı deprem bölgelerinde enfeksiyon riskine karşı önlem alıyor
Sağlık Bakanlığı deprem bölgelerinde enfeksiyon riskine karşı önlem alıyor
Deniz Baykal için CHP Genel Merkezi'nde tören düzenlendi
Deniz Baykal için CHP Genel Merkezi'nde tören düzenlendi
Enkazlardaki araçların mazotları dondu
Enkazlardaki araçların mazotları dondu
Rus arama kurtarma ekibi Türkiye'deki enkazda 150 bin dolar buldu
Rus arama kurtarma ekibi Türkiye'deki enkazda 150 bin dolar buldu
Bakanlıktan Josef de Souza açıklaması
Bakanlıktan Josef de Souza açıklaması
Van ve Muş'tan deprem bölgelerine yardımlar devam ediyor
Van ve Muş'tan deprem bölgelerine yardımlar devam ediyor

Bu Habere Tepkiniz

FETÖ'cü işyerlerinin 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılması hukuka uygun bulundu

FETÖ'cü işyerlerinin 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılması hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 667 ve 668 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca çıkarılan, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 02/08/2016 tarih ve 2016/16 sayılı Genelgesi'nin ''İşyerlerinin 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılması" başlıklı 1. Maddesinin hukuka uygun oluğuna karar verdi.
Kamuda acil olmayan personel alımları durmalı

Kamuda acil olmayan personel alımları durmalı

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, depremzedelerin mevcut koşulları dikkate alındığında kamu kurumlarının acil olmayan personel alımlarını durdurmalı!
Türkiye için iyilik vakti

Türkiye için iyilik vakti

https://bagis.tdv.org/afet/deprem-25?utm_source=memurlarnet&utm_medium=banner&utm_campaign=deprem-06-02-23
Anayasa Mahkemesi 16 Şubatta 10 Dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 16 Şubatta 10 Dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 16 Şubat 2023 - Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkeme toplam 22 dosyayı gündemine aldı. Bu dosyalardan 12'si hakkında ilk değerlendirme yapılacak olup, 10 dosya hakkında ise esastan karar verilecek.
Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=pazarcik-depremi-bagisi&utm_term=subat2023
OHAL durumunda sağlık kararnamesi yayımlandı

OHAL durumunda sağlık kararnamesi yayımlandı

OHAL durumunda sağlık kararnamesi Resmi Gazete, yayımlandı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
8 Eylül 1999 sonrası doğum borçlanması 58 yaşını öne çeker mi?

8 Eylül 1999 sonrası doğum borçlanması 58 yaşını öne çeker mi?

8 Eylül 1999 sonrası memur olan kadınlar 25 hizmet yılı + 58 yaşını doldurduklarında emeklilik hakkını kazanmaktadırlar. Borçlanmaların emeklilik yaşını etkilemesi için 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlanılmış olması ve borçlanılacak sürelerin de 23/05/2002 tarihinden önceki sürelerde geçmesi gerekmektedir.
Bakan Özer: 10 ilde eğitime 1 Mart'a kadar ara verildi

Bakan Özer: 10 ilde eğitime 1 Mart'a kadar ara verildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer depremin etkilediği illerde eğitim sürecine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. 20 Şubat'ta 71 ilde okulların açılacağını duyuran Özer, deprem bölgesindeki 10 ilde ise 1 Mart'a kadar eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. Öte yandan Bakan Özer, özel okulların yüzde 3'lük burslu öğrenci kapasitesini yüzde 10'a çıkarttıklarını açıkladı.
Okulların hizmet puanları ve alanları değişti

Okulların hizmet puanları ve alanları değişti

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenler açısından çok önemli olan görev yapılan veya yapılacak olan okulların hizmet alanını ve hizmet puanlarını güncelledi.
HİTAP'ta çıkan 'Değerlendirilmedi' ibaresi hak kaybı getirir mi?

HİTAP'ta çıkan 'Değerlendirilmedi' ibaresi hak kaybı getirir mi?

HİTAP'ta çıkan 'Değerlendirilmedi' ibaresi hak kaybı getirir mi?
Üniversiteler yaz dönemine kadar tatil edildi, online eğitimle devam edilecek

Üniversiteler yaz dönemine kadar tatil edildi, online eğitimle devam edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yaz tatiline kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz, üniversiteler yaz döneminde uzaktan eğitime geçecek" dedi.
6 gün sonra kayıp kızı Gade'ye kavuştu

6 gün sonra kayıp kızı Gade'ye kavuştu

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremden sonra bir baba 4 yaşındaki kızına ulaşamıyordu. Eşini ve oğlunu depremde kaybeden baba Ahmet Ayan ile kızı Gade, bugün Adana'da buluştu. İşte günler sonra baba kızın birbirlerine kavuştukları anlar...
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 31 Mart 2023.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 2 Mart 2023.