Şanlıurfa'da asılsız 'bina çöktü' paylaşımı yapan 1 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, sosyal medya hesabından artçı depremler nedeniyle binaların yıkıldığına yönelik asılsız paylaşımlar yapan kişi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2023 10:26, Son Güncelleme : 14 Şubat 2023 10:27
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Şanlıurfa'da, sosyal medya hesabından devam eden artçı sarsıntılarda kentte 3 binanın yıkıldığı yönünde asılsız paylaşım yaptığı belirlenen Hayati Sedef, polislerce gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlının, çıkarıldığı hakimlikçe "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanması kararlaştırıldı,