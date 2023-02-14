Enkazlardaki araçların mazotları dondu
Malatya Doğanşehir'de arama kurtarma çalışmalarını takip eden NTV muhabiri Osman Terkan, canlı yayında bölgede olumsuz hava şartlarından dolayı iş makinelerinin mazotlarının donduğunu belirtti.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 14 Şubat 2023 10:41, Son Güncelleme : 14 Şubat 2023 10:49
Saat 09:34, sıcaklık eksi 11 derece: Enkazlardaki araçların mazotları dondu
Depremzedeler bölgede deprem travmasının yanısıra dondurucu soğukla da başa çıkmaya çalışıyor. NTV ekibinden Osman Terkan, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sabah saat 09:34'te sıcaklığın eksi 11 derece olduğunu ve iş makinelerinin mazotlarının donduğunu anlattı.