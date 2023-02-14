Dolar 18,85 TL'ye yükseldi
Güne yatay bir seyirle başlayan dolar günü 18,85 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2023 18:08, Son Güncelleme : 14 Şubat 2023 18:10
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,8480
|18,8490
|18,8490
|18,8500
|Avro
|20,1940
|20,1950
|20,2570
|20,2580
|Sterlin
|22,8020
|22,9170
|22,8950
|23,0090
|İsviçre Frangı
|20,4130
|20,5150
|20,4680
|20,5700
|ANKARA
|ABD Doları
|18,8180
|18,8980
|18,8190
|18,8990
|Avro
|20,1540
|20,2340
|20,2170
|20,2970
|Sterlin
|22,7420
|22,9520
|22,8350
|23,0450