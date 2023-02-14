THY, depremin ardından bir hafta içinde yaptığı çalışmaları açıkladı

Kahramanmaraş Depremi
'10 ildeki öğrenciler için 71 ilde 1 milyon 279 bin öğrenci kapasitesi oluşturduk'
'10 ildeki öğrenciler için 71 ilde 1 milyon 279 bin öğrenci kapasitesi oluşturduk'
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Sponsorlu İçerik
'HSK depremden etkilenen 10 ilde 350 savcı görevlendirdi'
'HSK depremden etkilenen 10 ilde 350 savcı görevlendirdi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kara gün dostluğunu unutmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kara gün dostluğunu unutmayacağız
14 kişi ölmüştü....Binanın proje sorumlusu İstanbul'da yakalandı
14 kişi ölmüştü....Binanın proje sorumlusu İstanbul'da yakalandı
Yıkılan konutun değeri ne olursa olsun DASK 640 bin TL'sini karşılayacak
Yıkılan konutun değeri ne olursa olsun DASK 640 bin TL'sini karşılayacak
Kara Harp Okulu darbe girişimi davasında 47 kişinin müebbet hapsi onandı
Kara Harp Okulu darbe girişimi davasında 47 kişinin müebbet hapsi onandı
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'terhis ve celp erteleme' açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'terhis ve celp erteleme' açıklaması
Depremlerin etkilediği 10 ildeki konutların yüzde 51,6'sı sigortasızdı
Depremlerin etkilediği 10 ildeki konutların yüzde 51,6'sı sigortasızdı
Bahçeli: Ahbap'çılar, Babala'cılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır
Bahçeli: Ahbap'çılar, Babala'cılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır
Benzin ve motorine zam geldi
Benzin ve motorine zam geldi
198. saatin sonunda 2 kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı
198. saatin sonunda 2 kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı
Yağmacıların cezası ne olacak?
Yağmacıların cezası ne olacak?
Kabine bugün toplanıyor
Kabine bugün toplanıyor
Seçim tarihi tartışması! 14 Mayıs mı 18 Haziran mı?
Seçim tarihi tartışması! 14 Mayıs mı 18 Haziran mı?
2 öğretmen 3 çocuğuyla toprağa verildi
2 öğretmen 3 çocuğuyla toprağa verildi
Şeyma Hemşire: O an tek düşündüğüm çocuklarımdı
Şeyma Hemşire: O an tek düşündüğüm çocuklarımdı
Fuat Oktay: Yarın Kabineyi toplayacağız, gündem afetler olacak
Fuat Oktay: Yarın Kabineyi toplayacağız, gündem afetler olacak
Malatya'da 1346 kişi depremde hayatını kaybetti
Malatya'da 1346 kişi depremde hayatını kaybetti
Yargıtay Başkanlar Kurulu'ndan 'OHAL sürecinde yargı' ile ilgili kararlar
Yargıtay Başkanlar Kurulu'ndan 'OHAL sürecinde yargı' ile ilgili kararlar
Bakan Koca: 19 bin 300 depremzede hastanelerde tedavi altında
Bakan Koca: 19 bin 300 depremzede hastanelerde tedavi altında
112 çalışanının en acı nöbeti
112 çalışanının en acı nöbeti
Deprem bölgesinde ilçe ve okul bazlı olarak eğitim öğretim başlayacak
Deprem bölgesinde ilçe ve okul bazlı olarak eğitim öğretim başlayacak
68 ildeki 2 bini aşkın özel okulda depremzede öğrencilere kontenjan
68 ildeki 2 bini aşkın özel okulda depremzede öğrencilere kontenjan
BDDK'dan talimat: Temassız kartların ilk kullanımında şifre istenecek
BDDK'dan talimat: Temassız kartların ilk kullanımında şifre istenecek
163 şüphelinin yıkılan binalarda sorumluluğu tespit edildi
163 şüphelinin yıkılan binalarda sorumluluğu tespit edildi
Depremde büyük zarar gören ilçe tamamen yıkılacak
Depremde büyük zarar gören ilçe tamamen yıkılacak
TOKİ'den deprem bölgeleri için 'dolandırıcılık' uyarısı
TOKİ'den deprem bölgeleri için 'dolandırıcılık' uyarısı
Yıkılan apartman için 'mukadderat' diyen mütaahhit tutuklandı
Yıkılan apartman için 'mukadderat' diyen mütaahhit tutuklandı
Malatya'da 'yıkılan bina' soruşturması: 40 gözaltı
Malatya'da 'yıkılan bina' soruşturması: 40 gözaltı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

THY, depremin ardından bir hafta içinde yaptığı çalışmaları açıkladı

"1041 sefer ile 186 bin 790 kişilik arama kurtarma ve yardım ekibini deprem bölgelerine ulaştırdık. 1013 sefer ile 182 bin 613 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik"- "Bugün, planladığımız 89 sefer ile 16 bin 268 vatandaşımızın deprem bölgelerinden tahliyesini sürdüreceğiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2023 11:32, Son Güncelleme : 14 Şubat 2023 11:33
Yazdır
THY, depremin ardından bir hafta içinde yaptığı çalışmaları açıkladı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilk andan itibaren bölgedeki vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçen Türk Hava Yolları (THY), 6-13 Şubat döneminde yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede, şunları ifade etti:

"1041 sefer ile 186 bin 790 kişilik arama kurtarma ve yardım ekibini deprem bölgelerine ulaştırdık. 1013 sefer ile 182 bin 613 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik. 108 kargo seferi ile 6 bin 708 ton yardım malzemesini afet bölgelerine sevk ettik. Bugün, planladığımız 89 sefer ile 16 bin 268 vatandaşımızın deprem bölgelerinden tahliyesini sürdüreceğiz.

Bugün gerçekleştireceğimiz 14 kargo uçuşuyla yardım malzemelerini deprem bölgelerine taşımaya devam edeceğiz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın uçağa evcil hayvanlarıyla alınabilmesi için istasyonlarımıza taşıma kafesi göndermeye başladık. Tahliye uçuşlarında ücretsiz biletleme işlemlerinizi mobil uygulamamız ve internet sitemizden yapabilirsiniz."

Tahliye uçuşlarının, rezervasyon yapmak kaydıyla ücretsiz devam ettiğini belirten Üstün, rezervasyonu olmayan vatandaşların da uçuşlarda yer olması durumunda uçağa sırayla ücretsiz kabul edildiğini kaydetti.

Üstün, 75 bin kişilik THY ailesi olarak her koşulda vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Yıkılan konutun değeri ne olursa olsun DASK 640 bin TL'sini karşılayacak
Yıkılan konutun değeri ne olursa olsun DASK 640 bin TL'sini karşılayacak
Depremlerin etkilediği 10 ildeki konutların yüzde 51,6'sı sigortasızdı
Depremlerin etkilediği 10 ildeki konutların yüzde 51,6'sı sigortasızdı
Altının gram fiyatı 1.128 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.128 lira seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, 18,85 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, 18,85 seviyesinden işlem görüyor
Brent petrolün varil fiyatı 86,37 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 86,37 dolar
Benzin ve motorine zam geldi
Benzin ve motorine zam geldi

Bu Habere Tepkiniz

FETÖ'cü işyerlerinin 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılması hukuka uygun bulundu

FETÖ'cü işyerlerinin 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılması hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 667 ve 668 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca çıkarılan, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 02/08/2016 tarih ve 2016/16 sayılı Genelgesi'nin ''İşyerlerinin 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılması" başlıklı 1. Maddesinin hukuka uygun oluğuna karar verdi.
Kamuda acil olmayan personel alımları durmalı

Kamuda acil olmayan personel alımları durmalı

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, depremzedelerin mevcut koşulları dikkate alındığında kamu kurumlarının acil olmayan personel alımlarını durdurmalı!
Türkiye için iyilik vakti

Türkiye için iyilik vakti

https://bagis.tdv.org/afet/deprem-25?utm_source=memurlarnet&utm_medium=banner&utm_campaign=deprem-06-02-23
Anayasa Mahkemesi 16 Şubatta 10 Dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 16 Şubatta 10 Dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 16 Şubat 2023 - Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkeme toplam 22 dosyayı gündemine aldı. Bu dosyalardan 12'si hakkında ilk değerlendirme yapılacak olup, 10 dosya hakkında ise esastan karar verilecek.
Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=pazarcik-depremi-bagisi&utm_term=subat2023
OHAL durumunda sağlık kararnamesi yayımlandı

OHAL durumunda sağlık kararnamesi yayımlandı

OHAL durumunda sağlık kararnamesi Resmi Gazete, yayımlandı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
8 Eylül 1999 sonrası doğum borçlanması 58 yaşını öne çeker mi?

8 Eylül 1999 sonrası doğum borçlanması 58 yaşını öne çeker mi?

8 Eylül 1999 sonrası memur olan kadınlar 25 hizmet yılı + 58 yaşını doldurduklarında emeklilik hakkını kazanmaktadırlar. Borçlanmaların emeklilik yaşını etkilemesi için 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlanılmış olması ve borçlanılacak sürelerin de 23/05/2002 tarihinden önceki sürelerde geçmesi gerekmektedir.
Bakan Özer: 10 ilde eğitime 1 Mart'a kadar ara verildi

Bakan Özer: 10 ilde eğitime 1 Mart'a kadar ara verildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer depremin etkilediği illerde eğitim sürecine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. 20 Şubat'ta 71 ilde okulların açılacağını duyuran Özer, deprem bölgesindeki 10 ilde ise 1 Mart'a kadar eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. Öte yandan Bakan Özer, özel okulların yüzde 3'lük burslu öğrenci kapasitesini yüzde 10'a çıkarttıklarını açıkladı.
Okulların hizmet puanları ve alanları değişti

Okulların hizmet puanları ve alanları değişti

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenler açısından çok önemli olan görev yapılan veya yapılacak olan okulların hizmet alanını ve hizmet puanlarını güncelledi.
HİTAP'ta çıkan 'Değerlendirilmedi' ibaresi hak kaybı getirir mi?

HİTAP'ta çıkan 'Değerlendirilmedi' ibaresi hak kaybı getirir mi?

HİTAP'ta çıkan 'Değerlendirilmedi' ibaresi hak kaybı getirir mi?
Üniversiteler yaz dönemine kadar tatil edildi, online eğitimle devam edilecek

Üniversiteler yaz dönemine kadar tatil edildi, online eğitimle devam edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yaz tatiline kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz, üniversiteler yaz döneminde uzaktan eğitime geçecek" dedi.
6 gün sonra kayıp kızı Gade'ye kavuştu

6 gün sonra kayıp kızı Gade'ye kavuştu

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremden sonra bir baba 4 yaşındaki kızına ulaşamıyordu. Eşini ve oğlunu depremde kaybeden baba Ahmet Ayan ile kızı Gade, bugün Adana'da buluştu. İşte günler sonra baba kızın birbirlerine kavuştukları anlar...
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 31 Mart 2023.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 2 Mart 2023.