İletişim Başkanlığı deprem bölgesindeki habercilerin ihtiyaçları için alanlar oluşturuyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, deprem bölgelerinde çalışan gazetecilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla alanlar oluşturuyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2023 12:33, Son Güncelleme : 14 Şubat 2023 12:34
Depremden etkilenen Kahramanmaraş'a getirilen 4 karavan İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarına konuşlandırıldı.
İçerisinde barınma, banyo ve tuvalet, internet gibi çeşitli ihtiyaçların karşılanabildiği karavanların yanı sıra kent merkezindeki iletişim çadırıyla ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarının çalışanlarına katkı sunuluyor, gazetecilerin akredite işlemleri de burada yapılıyor.
İletişim Başkanlığı, sunduğu imkanlarla sahadaki basın çalışanlarının haber üretiminde rahatlık sağlıyor.