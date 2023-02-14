Sosyalist Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı Gültekin hayatını kaybetti

Sosyalist Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı Mehmet Bedri Gültekin, geçirdiği kalp krizi sonucu, 70 yaşında yaşamını yitirdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Ankara'daki evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Gültekin'in cenazesi yarın Parti Genel Merkezi önünde düzenlenecek törenin ardından 16 Şubat Perşembe günü memleketi Tunceli'nin Gömemiş köyünde toprağa verilecek.

Gültekin, 1953 yılında Tunceli'de doğdu. Tunceli'deki ilk, orta ve lise eğitiminin ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne başlayan Mehmet Bedri Gültekin, Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisinde yer aldı.

Siyasi hayatına devam ettiği İşçi Partisi'nde, Merkez Komitesi ve Başkanlık Kurulu üyesi olan Gültekin, Genel Başkan Yardımcılığı görevini de üstlendi.

Ergenekon davasında 2010'da tutuklanan Mehmet Bedri Gültekin, cezaevinden çıktıktan sonra, adı Vatan Partisi olarak değiştirilen İşçi Partisi'nden ayrılarak Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu.

Gazeteci-yazar Gültekin'in, bugüne kadar çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmış çok sayıda makale ve incelemesi, yayımlanmış 12 kitabı bulunuyor.